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Jessica粉桃中空裝露性感S曲線　華莎挑戰「顯俗」粉紅絲襪沒在怕

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記者王蓁蓁 / 台北報導

韓女星Jessica（鄭秀妍）經常在社群上分享穿搭，是不少女孩追崇的穿衣範本，近日她於IG曬出穿著粉紅毛呢衫的中空美照，直接將難駕馭的芭比粉穿出甜辣氛圍，令粉絲們眼睛為之一亮 ; 另外擅長以性感造型吸睛的華莎，也難得運用粉嫩絲襪與包款搭配造型，兩位女神駕馭起粉色單品毫不費力，足見兩人的時尚穿搭力。

▲Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica 。（圖／翻攝IG）

今年邁入31歲的前少女時代成員Jessica，逆齡臉蛋一直是粉絲們的關注焦點，近日她在IG上更新美照，穿著VALENTNO粉紅毛呢衫，露出纖瘦腰身，即便是剪裁舒適的寬鬆毛呢衫照樣不忘耍辣，下半身她則搭配率性牛仔褲，整體造型甜而不膩，只見Jessica駕馭起粉嫩單品絲毫不費力，且最後不忘以甜美的微卷髮型點綴，她更俏皮將書本放在頭上擺拍，可愛模樣引發粉絲們狂讚：「人間芭比」、「姐姐又辣又可愛」、「31歲太不科學」。

▲Jessica 。（圖／翻攝IG）

▲Jessica 。（圖／翻攝IG）

身為韓女團MAMAMOO成員的華莎，在推出個人專輯後聲勢更是水漲船高，近日她同樣在社群釋出演繹VALENTNO的穿搭照，深紫洋裝拼接粉紅袖口的設計吸睛又不顯俗氣，其中她更大膽穿上普通人難駕馭的粉紅絲襪呼應裙裝，一穿不好就容易被嫌「俗氣」或是「時尚災難」，擅長駕馭多樣風格的華莎完全沒有這個困擾，只見她腳踩復古粗跟厚底鞋增添優雅韻味，緊接著手拿粉紅鏈帶包吸睛，同時展現了甜美與女人味的一面。

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關鍵字：

VAENTINO, Jessica, 鄭秀妍, 華莎

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