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RICHARD MILLE專利蝶形自動盤助威　RM 35-03實用與賞玩樂趣兼具

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▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲納達爾佩戴RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE在網壇名將納達爾（Rafael Nadal）所佩戴的RM 027陀飛輪腕錶系列的啟發下，被暱稱為「小納達爾」的RM 035系列被設計成集技術大成之作，第4只新作RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶近日亮相，配備歷時3年研發並取得專利的蝶形自動盤，讓佩戴者得以親自調整自動盤的結構，依照生活方式和運動狀態來改變機芯上鍊速度，兼具實用與趣味性。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲納達爾示範RICHARD MILLE RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶白色Quartz TPT®石英纖維款。

納達爾對於新錶誕生感到興奮無比，他表示：「我們在各自的領域追求卓越。Richard Mille先生與我始終秉承著同樣的信念。我們對自己的事業滿懷激情。保持對工作一如既往的熱情對我來說至關重要。儘管我並未在比賽中佩戴RM 035腕錶，但感受到他和團隊信任和支持我投身於這一獨特的冒險旅程時，我覺得十分暖心。」

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲2011年推出的RM 035 Rafael Nadal腕錶，是RICHARD MILLE第一款可承受5,000 g的加速度的非陀飛輪作品。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）
▲2014年推出的RM 35-01 Rafael Nadal腕錶，是RICHARD MILLE首只採用Carbon TPT®碳纖維材質製作錶殼的錶款。

RICHARD MILLE自2011年推出RM 035 Rafael Nadal腕錶展開此系列的驚奇之旅，是第一款通過Chronofiable®認證的RICHARD MILLE腕錶，錶殼採用Aluminium 2000材質，是品牌首款可承受5,000 g的加速度的非陀飛輪作品；2014年問世的RM 35-01 Rafael Nadal腕錶則是品牌首只以Carbon TPT®碳纖維材質製作錶殼之作，可承受5,000 g的加速度。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲2016年發表的RM 35-02 Rafael Nadal自動上鍊腕錶，是此系列中作品中第一款配備可變幾何結構自動盤之作。

相隔兩年，RICHARD MILLE發表RM 35-02 Rafael Nadal自動上鍊腕錶，是RM 035系列中第一款自動上鍊錶，亦是首款配備可變幾何結構自動盤、採用藍寶石水晶錶底蓋的作品，同樣可承受5,000 g的加速度；今年再推RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶，也以突破性設計吸引目光，關鍵在於配備全新專利蝶形自動盤，佩戴者可自行切換成運動模式防止過度上鍊。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲歷時3年研發並取得專利的蝶形自動盤，讓佩戴者得以親自調整自動盤的結構。

過去可變幾何結構自動盤進行任何調整，都必須由專業的製錶師完成，如今，RICHARD MILLE催生出革命性的蝶形自動盤設計，優化上鍊機制，讓佩戴者有機會自己調控腕錶的上鍊速度，品牌機芯技術總監Salvador Arbona表示：「如同駕駛者可以選擇啟用運動模式，來調整汽車傳動，讓車輛從城市駕駛切換為賽道競速模式。」

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕錶藍色Quartz TPT®石英纖維錶殼搭配白色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼。

專利的蝶形自動盤以兩個五級鈦合金擺陀臂構成，裝有金屬製成的重錘，由一個獨立齒輪系統驅動，在其初始位置，重錘的重心會在邊緣產生位移，將佩戴者的一舉一動轉化為上鍊所需的扭矩，按下7時位置的按鈕時齒輪系統將兩個重錘推開成180°角，重心相對，同時自動盤回到平衡位置，從而暫停上鍊過程，避免機芯過度上鍊。佩戴者可實際感受到手腕上兩個重錘瞬間分離的觸感，並透過面盤6時位置的上鍊指示器查看自動盤是處於上鍊（ON）或暫停上鍊（OFF）狀態。

▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）▲▼RICHARD MILLE 。（圖／公關照）

▲RM 35-03 Rafael Nadal自動上鍊腕白色Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維錶殼，搭配Carbon TPT®碳纖維中層錶殼。

此外，RM 35-03Rafael Nadal自動腕錶還配備功能選擇器，按下2時位置的按鈕，即可切換上鍊（W）、空檔（N）和調時（H）模式。RICHARD MILLE共推出2種款式，一款為藍色Quartz TPT®石英纖維錶殼搭配白色Quartz TPT®石英纖維中層錶殼；另有白色Quartz TPT®石英纖維和Carbon TPT®碳纖維錶殼，搭配Carbon TPT®碳纖維中層錶殼設計，兩者在錶殼邊緣採用了靈感源自RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕錶的凹槽設計。而底蓋採透明設計，因此可欣賞獨創的蝶形自動盤，見證品牌強大的研發實力。

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