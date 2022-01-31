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韓星也有走春穿搭範本！泫雅讓大學T變優雅、Jennie針織裝懶妞必備

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記者王蓁蓁 / 台北報導

今年過年一口氣連放9天，難得的連假當然要全家一起出遊走春，即將邁入2月，天氣照樣寒冷，要怎麼穿搭才能又水又不用怕流鼻水呢？一起來學韓女星們在保暖的穿搭之餘，照樣甜美迷人，快往下滑筆記，趁假期擺拍滿滿美照更爆IG版面吧！

▲過年走春穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲過年走春穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲泫雅以緞面裙裝搭配NIKE大學T，在休閒的風格穿搭中注入一抹優雅。（圖 / 翻攝IG@hyunah_aa)

說到保暖又舒適的穿搭，大家第一個想到的肯定就是大學T了，擅長利用吸睛單品增加搶眼度的泫雅，以緞面裙裝搭配帶點復古氛圍的NIKE大學T，在休閒的風格穿搭中注入一抹優雅，並戴上棕色的CELINE針織帽，與上衣的亮綠配色碰裝出衝突感，輕鬆混搭出溫暖又多層次的出遊造型。

▲過年走春穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲過年走春穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie穿CALVIN KLEIN亮黃針織套裝，鮮豔配色輕鬆脫穎而出。（圖 / 翻攝IG＠jennierubyjane)

放假時總是容易「懶癌」發作，成套的One Tone套裝完全是懶女孩們必備了！Jennie穿著CALVIN KLEIN亮黃針織套裝，鮮豔配色輕鬆就能從冬天較沉穩的穿搭中脫穎而出，巧妙露出腰身還能順勢拉出比例，若是覺得太冷，只要趁拍照時把針織外套的扣子解開就好。

▲過年走春穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲過年走春穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany以黑色印花洋裝呼應褲襪與毛茸茸的外套，手拿PRADA紅色尼龍腋下包製造亮點。（圖 / 翻攝IG@tiffanyyoungofficial)

說到出遊當然不能少了可愛的印花元素，不過洋裝很容易就會灌風進來，這時就要學Tiffany在洋裝裡內搭褲襪保暖，就算腳踩休閒感十足的PRADA裸跟鞋也不怕冷，只見她以黑色印花洋裝呼應褲襪與毛茸茸的外套，最後手拿紅色Re-Edition 2000年尼龍腋下包點綴，簡單為整體造型製造搶眼亮點。

▲過年走春穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲過年走春穿搭 。（圖／翻攝IG）

▲Joy聰明選穿高腰牛仔褲，將繽紛的針織衫紮進褲裝，讓整體比例看起來更好。（圖 / 翻攝IG@_imyour_joy)

每個女孩衣櫃都一定有的丹寧單品也有穿搭範本！雖然牛仔褲裝穿搭容易讓人覺得無聊，不過只要把握住幾個「小心機」照樣能吸睛，Joy聰明選穿高腰牛仔褲，將繽紛的針織衫紮進褲裝，巧妙拉出腰身，讓整體比例看起來更好，另外運用珍珠飾品讓原先的率性穿搭增添一抹優雅，在簡約的造型中不失甜美。

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