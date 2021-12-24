fb ig video ETtoday search mobile

「愛不能克服一切」　知道7件事，就能談一場成熟的戀情

>

▲兩性,情侶,約會,交往。（圖／unsplash）

▲擁有一個成熟的心態，才能迎來一段成熟的愛情關係。（圖／翻攝PAKUTASO、unsplash，以下同）

編輯／借借

關於感情，沒有什麼既定的教科書跟讀本，那是一場只有自己能感受與體認的經歷，也是一種最純粹的自我選擇，它可能是最困難的，也可能是最容易的，你與對方的適不適合，情感是一個因素，相處的模式又是另一回事了，想要走入成熟的愛情，這7件事你該知道。

愛不能克服一切
愛當然是兩人關係最重要的關鍵，但它不是唯一的元素，也無法是唯一的要素，想要用愛克服一切或掌握一切，是不可能的，更何況愛如此多變。

▲女性,女生,獨立,單身。（圖／unsplash）

有時確實很糟，但不是世界末日
兩人相處不可能時時刻刻都是甜蜜期，有時在這段關係裡的感受真的很糟，但無論心理有多難過，記著「這不是世界末日，也絕不是你的末日」，之後你絕對還會再快樂起來，試著笑看一切。

單身,女性,厭世（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

對方需要空間
只有沒自信到過分的地步，才會想分分秒秒控制對方，如果你認為這樣會有安全感，其實你才是最不快樂的那個人，有安全感然後呢？

愛情不是你的全世界
就算真的很喜歡，也請保持你的理智，把「自己的全世界」加諸在對方身上，不僅讓對方受到壓力，平衡也會因此偏離，請在這段感情中保有你自己。

▲兩性,感情,情侶,戀愛,吵架,失戀。（圖／翻攝PAKUTASO）

被愛的感覺很重要
每個人都會陶醉在其中，就是當有人呵護你的時候，享受這個過程，同時不要忘了當呵護別人的一方，適時的向對方表示愛意，不要用「不拿手」、「我不知道怎麼做」來當不做的爛藉口。

愛不是一種拯救
愛情的感覺很美好，尤其當它美好的時候，他會讓你心情愉快、充滿自信，但它不是一種拯救，唯一能拯救人生的人只有你自己，對方給的愛情，可以視為一種「治癒」，但別把它最大化，相對的你對別人也一樣，不要想用愛情「拯救誰」。

▲女性,單身,傷心,沉思,思考,憂鬱。（圖／unsplash）

給自己止損
即便你在乎對方，願意給他寬容，然而這不是無限的，總有一天你會忍不下去，你只需要試著不要在那天到來時賠上一切。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

5個「睡眠壞習慣」，讓你越睡越累、起來頭昏腦脹

5個「睡眠壞習慣」，讓你越睡越累、起來頭昏腦脹

能為朋友上刀山、下火海的TOP 3星座　第一名為朋友連另一半都要靠邊站

能為朋友上刀山、下火海的TOP 3星座　第一名為朋友連另一半都要靠邊站

迪麗熱巴秀「美背蝴蝶骨」造型超銷魂！網卻指出「一敗筆」：拜託換團隊

迪麗熱巴秀「美背蝴蝶骨」造型超銷魂！網卻指出「一敗筆」：拜託換團隊

2022最夯3大髮型趨勢！宋慧喬、全智賢「S型瀏海＋微大捲」女神髮 日本心測「選一款辦公桌植物」　測出你在職場是什麼動物與隱藏性格 專家點名「5星座」天生富貴命，天秤不用為錢奔波，讓人超忌妒 耶誕小確幸　12／24起4間連鎖咖啡優惠總整理 營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖 Jennie辣曬螞蟻腰曝光好消息！　玄機藏在臉上墨鏡、背後花束裡 王力宏金牛才第二！「最自戀星座」Top 3 　冠軍超愛狡辯遇到快逃

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面