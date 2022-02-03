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新年改運就選16款「好人緣香調」！工作、情場一用魅力值激增

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實習記者吳昀庭／綜合報導

嗅覺在五感之中，最能直接、快速刺激人類大腦和情緒，影響別人對你的觀感。新的一年如果想在人際關係、感情方面有新氣象，不妨從換個香水開始，這裡就幫你整理出16款「好人緣香調」，選用含這些味道的香水，能讓你魅力大增，不管是渴望脫單、邊緣人…，都能打開愛情桃花，讓職場事業、人際關係、運勢變好。

1.苦橙葉

苦橙帶有清新草本香氣，味道與柑橘、甜橙相似，但更為平易近人，聞久了還有淡淡苦味。Diptyque的海絲佩拉蒂中性香淡香水以苦橙搭配柑橘、薄荷，打造出充滿綠意的清新調性。

推薦：Diptyque 海絲佩拉蒂中性香淡香水

▲好人緣香調。（圖／創意市集提供）

▲Diptyque 海絲佩拉蒂中性香淡香水。（圖／翻攝自ifchic.com）

2.高地薰衣草

高地薰衣草又稱真正薰衣草，氣味香甜細緻，具有放鬆舒緩的效果。Chloé的薰衣草情人夢淡香精前、中、後味都是薰衣草，再結合花果、草本香，調和出迷人香氣。

推薦：Chloé 仙境花園系列淡香精-薰衣草情人夢

▲好人緣香調。（圖／創意市集提供）

▲Chloé 仙境花園系列淡香精-薰衣草情人夢。（圖／翻攝自chloe.com）

3.乳香

乳香是以樹皮割開後，流出的乳白樹脂製作而成，所以帶有木質調香味，聞起來溫暖、清新，還有微微辛辣感，能讓人感到安定放鬆。

4.黑胡椒

黑胡椒是摘取胡椒藤上未成熟的漿果，經陽光曝曬、乾燥後製成，味道溫熱、帶有果香與辣味，製成精油有促進循環、刺激新陳代謝的效果。

5.玫瑰天竺葵

玫瑰天竺葵味道與玫瑰類似，但不會壓迫感過重，如果對強烈花香感到負擔，可以先從帶有清新青草調的天竺葵開始嘗試。Le Couvent 仙境之水淡香水以嬌嫩的玫瑰、天竺葵為主，交織了佛手柑等香氣。

推薦：Le Couvent 仙境之水淡香水（玫瑰+埃及天竺葵）

▲好人緣香調。（圖／創意市集提供）

▲Le Couvent 仙境之水淡香水（玫瑰+埃及天竺葵）。（圖／翻攝自lecouventparfums.com）

6.佛手柑

佛手柑是獨特的柑橘類植物，在柑橘味香氣之中，還帶有清淡花香，能安撫、舒緩緊張情緒。Byredo的吉普賽之水女香淡香精前調以佛手柑結合檸檬香氣，中、後調則與松木針和檀香等木質元素，調和出森林氣息。

推薦：Byredo 吉普賽之水女香淡香精

▲好人緣香調。（圖／創意市集提供）

▲。（圖／翻攝自）

7.甜橙

甜橙是新鮮甜美的香氣，就像剛採摘下來的水果一樣，能感受到陽光氣息。Louis Vuitton的LE JOUR SE LÈVE香水以充滿陽光氣息的柑橘，揉合雙瓣茉莉花、黑加侖子味，打造出破曉時分的感覺。

推薦：Louis Vuitton LE JOUR SE LÈVE

▲好人緣香調。（圖／創意市集提供）

▲Louis Vuitton LE JOUR SE LÈVE。（圖／翻攝自louisvuitton.com）

8.葡萄柚

葡萄柚同樣是柑橘調性的果香，蘊含了滿滿的陽光能量，聞起來讓人振奮，心情也跟著愉悅。愛馬仕的粉紅葡萄柚香氛淡香水以清新葡萄柚香為主，搭配玫瑰、香草，讓味道更鮮明。

推薦：愛馬仕 粉紅葡萄柚香氛淡香水

▲好人緣香調。（圖／創意市集提供）

▲愛馬仕粉紅葡萄柚香氛淡香水。（圖／翻攝自hermes.cn）

9.羅勒

羅勒是溫暖的草本香，並帶有辛辣味，香氣能營造出放鬆氛圍，做成精油塗抹在身上，可以安定身心、舒緩不適。Jo Malone的羅勒與橙花古龍水在羅勒的獨特味道中，結合芬芳的橙花，聞起來清新、愉悅、充滿冒險感。

推薦：Jo Malone 羅勒與橙花古龍水

▲好人緣香調。（圖／創意市集提供）

▲Jo Malone 羅勒與橙花古龍水。（圖／翻攝自sephora.com）

10.花梨木

花梨木生長在南美洲的熱帶雨林，在木質香氣中帶有淡雅的花香。Tom Ford的Oud Wood神秘東方烏木中性淡香精就以花梨木、烏木、檀香…結合東方香料等等，打造出有異國情調的神祕味道。

推薦：Tom Ford Oud Wood 神秘東方烏木中性淡香精

▲好人緣香調。（圖／創意市集提供）

▲Tom Ford Oud Wood 神秘東方烏木中性淡香精。（圖／翻攝自tomford.com）

11.香蜂草

香蜂草又叫做檸檬香蜂草，它的香氣是由葉片經過蒸氣方式蒸餾而成，氣味清新甘甜，帶有柑橘的味道。

12.安息香

安息香的名稱是從古國安息國而來，味道具有甜膩感，類似感冒糖漿或香草冰淇淋，若與花果香調和，味道清新甜美，搭配木質調則有舒暢感。

13.大西洋雪松

大西洋雪松來自北非摩洛哥、阿爾及利亞的亞特拉斯山脈，是深沉的木質香氣，具有安定感，很多男性香氛會拿來當作調香基底。Fiele的雪松淡香水以三種產地的雪松為主調，加入茉莉、橙香調和出森林氣息。

推薦：Fiele Cedrus 雪松淡香水

▲好人緣香調。（圖／創意市集提供）

▲加州香氛品牌Fiele推出的Cedrus 雪松淡香水。（圖／翻攝自fielefragrances.com）

14.廣藿香

廣藿香屬於薄荷家族，帶有濃濃的麝香味道，許多香水都會用到它，也常加進空氣清淨劑、洗衣精等產品中。THE BODY SHOP的佛手柑廣藿香香水，是結合了佛手柑、廣藿香、青蘋果的木質調味道。

推薦：THE BODY SHOP BRONZE PASSION 佛手柑廣藿香香水

▲好人緣香調。（圖／創意市集提供）

▲THE BODY SHOP BRONZE PASSION 佛手柑廣藿香香水。（圖／翻攝自shop.thebodyshop.com.tw）

15.迷迭香

迷迭香是一種灌木，具有草本香氣，做成精油或加入沐浴、洗髮產品中，可以舒緩肌膚不適，減少疲勞與壓力。

16.完全依蘭

依蘭花的香味濃郁，常拿來做成香水，甚至當成催情之物。依萃取蒸餾的時段不同，分成多種等級，不分段蒸餾出來的才是完全依蘭。

▲好人緣香調。（圖／創意市集提供）

▲《調香》教你打造10秒讓人印象深刻的氣味魅力學。（圖／創意市集提供）

★書名：調香：做自己的香氣設計師，精油解析Ｘ感知訓練Ｘ香水調製，打造10秒讓人印象深刻的氣味魅力學
★作者：創意市集
★出版社：毛彥芬（毛毛老師）
★出版日期：2021/12/09
★建議售價：新台幣450元

關鍵字：

2022開運, 香水, 種類, 香調, 好人緣, 開運

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