過年不養胖變更美！開運美肌秘密武器「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」12／28東購47台開賣

▲BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露熱銷缺貨，將於12/28（二）22：40在東森購物47台補貨開賣。

時尚中心／綜合報導

春節放假待在家放鬆大吃大喝、親友揪出門玩樂還是吃吃喝喝，再加上熬夜追劇打遊戲，等過完一個年出現在大家面前，臉不只圓了一圈氣色還黯沉憔悴，那怎麼可以～過年除舊布新求開運，美貌也要跟著升級才行！想趁著長假有效率地「改頭換面」，擁有一張令眾人羨慕驚豔的顏值，皮膚的白嫩淨亮是重點，東森自然美BIO UP科美研研發的「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」就是你的秘密武器，以創新生物萃取技術結合珍稀成分，為臉部肌膚帶來保濕透亮的美麗轉變，神奇效果不僅口碑爆棚也經常處於缺貨狀態，為了回饋熱銷支持，「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」將於12/28（二）22：40在東森購物47台補貨開賣，不論你是死忠粉絲，還是想加入「水水」行列的姊妹們都快筆記行事曆準時開搶。

看著鏡中的自己老是覺得不滿意，別再把問題推給五官和骨相了！其實是因為佔了臉部最大面積的肌膚不夠健康，蠟黃膚色、乾燥紋路和粗糙觸感，當然讓人看一眼就想問「你有多久沒好好照顧自己？」新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅分享，有研發專家觀察到製酒師傅的手臂白皙、膚況健康良好，因此發現天然的麴菌與酒粕對於肌膚保養具有「可以亮白肌膚、淡化紋路，同時達到肌膚豐潤保濕」的效果，進而從中研究出自清酒極度濃縮萃取而來的α-GG，得以活化肌膚、大幅提升肌膚含水量，運用在日常保養品中，不但能天天打造澎潤膚質，使用者還能明顯感受到肌膚變亮白、豐潤有緊實感。

▲日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露提供簡單又「有酵」的保養方法。

「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」便是將風靡台日的酒粕保養，以創新生物萃取技術極大化每個成分的效果，再與日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純（α-GG）等珍稀成分，透過最佳比例調配出的高效雞尾酒配方，還添加了GABA及激光白晶萃穩定肌膚屏障。其中，和歌山金賞酒粕更是從80年老酒廠「中野BC」找到了讓膚況升級的核心成分，對抗紋路、黯沉，喚醒肌膚活力，特別選用「酒米之王」山田錦的心白與「名水」宮水釀造的「紀伊國屋文左衛門」金賞酒粕製作而成，每一滴都有近千種護顏成分寵愛肌膚，由根源打造源源不絕的美肌實力。

▲日本黃金麴、和歌山金賞酒粕與清酒菁純核心成分，打造頂級養膚聖品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」。

想要天天給肌膚頂級的呵護，一瓶「奇蹟之水」日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露就能達到「有酵保養」，少了瓶瓶罐罐佔梳妝台空間，還能省下不必要的冤枉錢，最適合追求效率的現代女性，只要洗臉後以「1擦2拍3濕敷」滿足保濕、抗老、柔白、修護4大肌膚需求，精準保養之力堪稱1打4保養神隊友，輕輕一拍青春跟著澎起來，年末給自己一個看見潤澤、看嫩白的機會，12/28（二）22：40鎖定東森購物47台，將已經全台大缺貨兩個月、趕在年前空運來台的「日本黃金酒粕青春露」帶回家，限時買再加送200元優惠，體會什麼是終於不需努力，肌膚也可美得毫不費力。

▲BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露200ml，售價2,880元。