fb ig video ETtoday search mobile

過年不養胖變更美！開運美肌秘密武器「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」12／28東購47台開賣

>

▲▼東森自然美,酒粕,日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露,BIO UP,過年,東森購物。（圖／東森自然美提供）

▲BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露熱銷缺貨，將於12/28（二）22：40在東森購物47台補貨開賣。

時尚中心／綜合報導

春節放假待在家放鬆大吃大喝、親友揪出門玩樂還是吃吃喝喝，再加上熬夜追劇打遊戲，等過完一個年出現在大家面前，臉不只圓了一圈氣色還黯沉憔悴，那怎麼可以～過年除舊布新求開運，美貌也要跟著升級才行！想趁著長假有效率地「改頭換面」，擁有一張令眾人羨慕驚豔的顏值，皮膚的白嫩淨亮是重點，東森自然美BIO UP科美研研發的「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」就是你的秘密武器，以創新生物萃取技術結合珍稀成分，為臉部肌膚帶來保濕透亮的美麗轉變，神奇效果不僅口碑爆棚也經常處於缺貨狀態，為了回饋熱銷支持，「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」將於12/28（二）22：40在東森購物47台補貨開賣，不論你是死忠粉絲，還是想加入「水水」行列的姊妹們都快筆記行事曆準時開搶。

看著鏡中的自己老是覺得不滿意，別再把問題推給五官和骨相了！其實是因為佔了臉部最大面積的肌膚不夠健康，蠟黃膚色、乾燥紋路和粗糙觸感，當然讓人看一眼就想問「你有多久沒好好照顧自己？」新光醫院皮膚科醫學美容中心主任唐豪悅分享，有研發專家觀察到製酒師傅的手臂白皙、膚況健康良好，因此發現天然的麴菌與酒粕對於肌膚保養具有「可以亮白肌膚、淡化紋路，同時達到肌膚豐潤保濕」的效果，進而從中研究出自清酒極度濃縮萃取而來的α-GG，得以活化肌膚、大幅提升肌膚含水量，運用在日常保養品中，不但能天天打造澎潤膚質，使用者還能明顯感受到肌膚變亮白、豐潤有緊實感。

▲▼東森自然美,酒粕,日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露,BIO UP,過年,東森購物。（圖／東森自然美提供）

▲日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露提供簡單又「有酵」的保養方法。

「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」便是將風靡台日的酒粕保養，以創新生物萃取技術極大化每個成分的效果，再與日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純（α-GG）等珍稀成分，透過最佳比例調配出的高效雞尾酒配方，還添加了GABA及激光白晶萃穩定肌膚屏障。其中，和歌山金賞酒粕更是從80年老酒廠「中野BC」找到了讓膚況升級的核心成分，對抗紋路、黯沉，喚醒肌膚活力，特別選用「酒米之王」山田錦的心白與「名水」宮水釀造的「紀伊國屋文左衛門」金賞酒粕製作而成，每一滴都有近千種護顏成分寵愛肌膚，由根源打造源源不絕的美肌實力。

▲▼東森自然美,酒粕,日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露,BIO UP,過年,東森購物。（圖／東森自然美提供）

▲日本黃金麴、和歌山金賞酒粕與清酒菁純核心成分，打造頂級養膚聖品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」。

想要天天給肌膚頂級的呵護，一瓶「奇蹟之水」日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露就能達到「有酵保養」，少了瓶瓶罐罐佔梳妝台空間，還能省下不必要的冤枉錢，最適合追求效率的現代女性，只要洗臉後以「1擦2拍3濕敷」滿足保濕、抗老、柔白、修護4大肌膚需求，精準保養之力堪稱1打4保養神隊友，輕輕一拍青春跟著澎起來，年末給自己一個看見潤澤、看嫩白的機會，12/28（二）22：40鎖定東森購物47台，將已經全台大缺貨兩個月、趕在年前空運來台的「日本黃金酒粕青春露」帶回家，限時買再加送200元優惠，體會什麼是終於不需努力，肌膚也可美得毫不費力。

▲▼東森自然美,酒粕,日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露,BIO UP,過年,東森購物。（圖／東森自然美提供）

▲BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露200ml，售價2,880元。

關鍵字：

東森自然美, 酒粕, 日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露, BIO UP, 過年, 東森購物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　神助攻膚況白嫩細緻

日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　神助攻膚況白嫩細緻

「3星座」分手無縫接軌第一名，射手身邊備胎多，不愁沒新戀情

「3星座」分手無縫接軌第一名，射手身邊備胎多，不愁沒新戀情

NIKE官網「快閃促銷」跑鞋現省破千元　adidas兩件75折錯過等明年

NIKE官網「快閃促銷」跑鞋現省破千元　adidas兩件75折錯過等明年

古早味！麥當勞推出「糖葫蘆冰炫風」　撒上酸甜仙楂更有層次 「加速皺紋生成」的5大元兇！水喝太少、習慣皺眉小心老5歲 《霍爾》卡西法小夜燈太萌了　超高還原吉卜力粉絲搶著收藏 超好用萬用鍋7779元→2970元　一鍵按下煮飯、燉肉通通搞定 歐陽娜娜「花瓣仙女裝」獲好評！　微曬胸前陰影甜辣破表 LOEWE聯名《神隱少女》夯包曝光！千尋、湯婆婆、無臉男可愛炸裂 美女網紅才剛曬完爆櫃香奈兒包　沮喪宣布新冠肺炎確診

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面