亮・珠寶／舒淇戴的紅寶耳環是老古董　兩種戴法還可變胸針

▲舒淇曾戴此次來台展出的寶格麗Heritage典藏系列鑽石與紅寶石耳環。（圖／寶格麗提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

國際拍賣市場交易熱絡，收藏家除了追捧頂級珍罕的大克拉寶石，卡地亞（Cartier）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）、寶格麗（BVLGARI）等一線品牌的古董作品也深受矚目，近幾年各品牌也陸續從市場上或藏家手中蒐羅各年代風格的代表作品豐富自家典藏寶庫，卡地亞與梵克雅寶甚至規劃一系列可銷售的古董之作，以安心的來源、優質的服務吸引顧客；寶格麗雖未開放銷售，但以巡展方式展現不同時代的絕美風華，在盛大典禮上也有機會見到明星穿戴。

▲寶格麗約1955年創作的Heritage典藏系列鑽石與紅寶石耳環，可取下垂墜設計單戴或轉換成胸針。

近日寶格麗即引進1950、1960年代的古董讓顧客欣賞，當中1955年創作的Heritage典藏系列鑽石與紅寶石長耳環，曾伴隨舒淇閃耀紅毯，有趣的是耳環的下方長墜可取下，立刻從華麗的晚宴款式變身為俐落設計，或是發揮巧思變成胸針使用，可見轉換珠寶在各年代都深受喜愛。

▲寶格麗1962年製的Heritage典藏系列鑽石、祖母綠與藍寶石胸針（上），約1967年創作的Heritage典藏系列鑽石、藍寶石、祖母綠與紅寶石胸針。

寶格麗從1950年代中期開始，引入大膽色彩組合的珍貴寶石和彩色寶石，尤其是蛋面切割寶石令人聯想起羅馬的圓頂建築，從此成為品牌的標誌，在此次來台展出的古董胸針可獲得印證，除了1962年製的鑽石、祖母綠與藍寶石胸針呈現花束造型，另外兩件分別為1967與1968年的作品，都擁有一顆如穹頂般的蛋面主石坐鎮，「寶石界四大天王」鑽石、藍寶石、祖母綠與紅寶石層次排列，演繹義大利「甜蜜生活」風格。

▲歌手林彥俊曾戴寶格麗約1968年的典藏系列鑽石、藍寶石、祖母綠與紅寶石Heritage胸針出席品牌活動。

品牌蒐羅每一件古董作品，都須經過層層考究才會納為珍藏，以寶格麗為例，專家必須從檔案室尋找最初設計手稿、銷售資訊等逐一比對，確認是自家作品才會購回進行保養、修復。卡地亞與梵克雅寶同樣有一套嚴謹機制把關，部分作為品牌專屬收藏，也精選各年代深具特色之作進行銷售。

▲梵克雅寶可銷售的Heritage典藏系列約1946年古董Flower胸針。（圖／梵克雅寶提供，以下同）



▲梵克雅寶可銷售的1964年的Hindou手鐲，黃K金與白K金鑲紅寶石、祖母綠、藍寶石、鑽石。



►關穎千萬寶格麗珠寶收藏曝光 三圈蛇錶氣勢驚人

►關穎逾300萬鑽石蛇上身 帶小千金見習寶格麗晚宴

