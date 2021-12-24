《單身即地獄》「Jennie翻版」超撩男！私服平價牌穿出精品味必學

記者鮑璿安／綜合報導

韓戀愛實境節目《單身即地獄》在Netflix上架後引發熱議，其中一位演出者「宋智雅」堪稱人氣王，她擁有神似女團BLACKPINK成員Jennie的外型，私下穿著更是話題滿滿，超高「甜辣衣Q」值得女孩們筆記！





▲《單身即地獄》25歲嘉賓宋智雅。（圖／翻攝自IG）

《單身即地獄》25歲嘉賓宋智雅，職業是美妝YouTuber與模特兒，在節目播出後爆紅，她個人IG擁有超過60萬粉絲追蹤。宋智雅在節目一出場就被形容是「Jennie翻版」，私下穿衣風格更是性感高貴，很懂得彰顯身材優勢，並且單品大多數來自韓國設計師品牌，並非精品動輒上萬元那麼難入手，多數單品落在3、4千元內，很值得小資女孩參考。

▲宋智雅穿著韓國設計師品牌PAIN OR PLEASURE露肩上衣 。（圖／翻攝自IG）

宋智雅其中一套Look，來自韓國設計師品牌PAIN OR PLEASURE露肩上衣，巧妙貫穿綁帶細節，突出鎖骨與直角肩線條，並搭配NACHE皺褶白褲收尾，將比例拿捏得恰到好處，微露尺度更吸睛。

▲宋智雅運用韓牌SWEETGLAM連體褲與腰帶做搭配。（圖／翻攝自IG）

另外，比較幹練的褲裝一樣能穿出性感風格，宋智雅運用韓牌SWEETGLAM連體褲與腰帶做搭配，將腰線整體拉高，最後不忘拎上香奈兒（CHANEL） Leboy系列菱格紋包款，增添奢華氣息。宋智雅也經常穿著少女風格的套裝，搭配起來不困難，出自Alessandra Rich 淺黃色碎花針織衫，與軟呢半身裙相佐，將夢幻氛圍提升，同樣是很好仿效的搭配之一。

▲宋智雅穿著Alessandra Rich 淺黃色碎花針織衫 。（圖／翻攝自IG）