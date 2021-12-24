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孫藝真搶曝聖誕節穿搭！「厚底鞋＋激短連身裙」美回18歲

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記者鮑璿安／台北報導

南韓女星孫藝真新劇《三十九》即將在明年（2022年）2月播出，近期她都忙於拍攝，昨（23日）終於驚喜釋出美照，孫藝真穿著鮮艷彩點翻領連身裙，腳踩厚底鞋露出修長美腿，原來是聖誕節前就來到VALENTINO逛新品，身兼品牌代言人敬業帶貨。

▲▼VALENTINO 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲孫藝真最新美照 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

孫藝真以招牌氣質中分髮型出鏡，身穿修身翻領連身裙，彩色波點遍佈注入活潑氛圍，孫藝真演繹之下如同少女般，纖細身材依舊，腳踩厚底高跟鞋將身型襯托得非常修長，一雙美腿藏不住。伴隨獨特仙氣，最後拎上Valentino Garavani Stud Sign 粉色小羊皮肩背包，整體造型夢幻不失華麗感。

孫藝真也寫下今年的心情，「今年快要結束了，還沒感受到年味令人惆悵，最近去了VALENTINO精品店，看到這家店迎接節慶佈置得很華麗，心情很好，年末感十足，祝大家度過幸福健康的年末。」而品牌本次Party系列以不同元素之間的聯繫為出發點，包含飾以銀色絲帶的斜紋軟呢外套，以及帶有水果形狀刺繡和亮片點綴的連衣裙，非常有節慶氛圍。

▲▼VALENTINO 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Party系列Valentino Garavani Stud Sign 粉色小羊皮肩背包； 厚底粗跟繫踝高跟鞋；大鉚釘裝飾編織肩背包 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

孫藝真, 孫藝珍, 玄彬, 三十九, 韓劇, 穿搭, VALENTINO

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