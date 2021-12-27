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包．開箱／BV隱藏版The Arco拎上就時尚！「鏡面銀」新色年底跑趴必備

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▲BOTTEGA VENETA The Arco鏡面銀新色搶先看 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

BOTTEGA VENETA（BV）過去3年迎來許多爆款單品，藏在THE POUCH（雲朵包）背後的還有 The Arco 手提編織包，以編織細節與手提包型打造搶眼輪廓，品牌近期也特別打造了鏡面銀色，超有派對氛圍，《ET FASHION》包開箱立刻揭曉超吸睛款式！

提到Daniel Lee所打造出的爆款包，很多人第一反應都會想到THE POUCH（雲朵包），其實同一時期推出的還有名為 The Arco 的手提編織包，以米蘭知名建築和平之門（Arco Della Pace）為靈感，利用簡潔的粗編織細節搭配上細長手柄，撞擊出強烈美感。

這款包型遊走日常與流行風格，受到許多時尚迷喜愛，因此陸續推出不同大小， 像是Mini Arco尺寸正好符合外出需求，能容納基本的手機、錢包、鑰匙，比起小廢包更有實用價值。

▲▼BV 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲BV 。（圖／品牌官網）

▲▼BV 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Mini Arco漆光小牛皮肩背包 。（圖／品牌官網）

若是想要入手一款特別版的 The Arco ，那麼2021年底會是最好時機，品牌為節慶推出了鏡面新色，Mini Arco漆光小牛皮肩背包以鏡面新色傳遞濃濃假期氛圍，隨著不同角度呈現光澤感的鏡面效果非常耐看，更增加搶眼時尚感。

▲▼BV、巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲▼BV、巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲MINI POUCH 金屬泡球羊皮肩背包；CASSETTE 編織金屬小羊皮肩背包 。（圖／品牌提供）

除了Mini Arco，品牌也為熱門包型包括MINI POUCH、CASSETTE 換上新裝，提供金屬泡球羊皮肩背包、 編織金屬小羊皮肩背包，運用金屬泡球細節呈現，宛如一顆閃耀彩球，搭配上羊皮肩背包輪廓充滿個性感；CASSETTE卡帶包也有亮銀色選擇。

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關鍵字：

包開箱, BV, BOTTEGA VENETA, The Arco

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