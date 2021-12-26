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奧斯塔羅12星座一周運勢1227-0102　雙魚合作機會增、獅子金錢豐收

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▲運勢 。（圖／奧斯提供）

20211227-20220102奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：獅子座事業運最旺！有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望劃下一個段落。

TOP2：雙子座愛情運最旺！雙方在目前的感情中都感到穩定踏實，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

TOP3：水瓶座金錢運最旺！正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：工作狀態開始動搖起來，將是不太穩定的一周，要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況。

2.巨蟹座愛情運需要留意：兩人的爭執狀況將更加明顯且不是隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

3.金牛座金錢運需要留意：正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議作增資動作。

牡羊座

整體運勢★★★★
牡羊朋友行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，行動力的提升讓你積極的面對許多問題與狀況。

愛情運勢★★★★★
充滿熱情的在經營這段感情並樂意分享與溝通，所以要好好把握下周的時間，而單身的朋友多留意一些，或許會有還不錯的桃花出現。

事業運勢★★★★★
如果一直有煩惱的工作內容有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，另外如果是業務或自有公司類型的朋友，也有望進點新案子，工作上有突破。

金錢運勢★★★★★
正財運良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

金牛座

整體運勢★★★
金牛朋友下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況不再如此強烈，在面對事情上會較被動些，要注意。

愛情運勢★★
對於情感稍微產生逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，需多留意。

事業運勢★★
使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感，連帶降低工作上的行動力。

金錢運勢★★
正偏財運都較差，不建議理財和投資，若現有投資的朋友下周不建議作增資動作。

雙子座

整體運勢★★★★
雙子朋友則顯得積極上進，而這樣的上進及積極卻不像是在怠惰中改變，反而像是在精益求精的感覺，但可別過了頭像鑽牛角尖般。

愛情運勢★★★★
雙方在目前的感情中都感到穩定踏實許多，面對問題與爭執雙方也相當積極的願意處理，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業運勢★★★★
不斷尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，而在自有公司方面的朋友，會有更加積極拓展事業版圖的想法，將會是積極向上的一周。

金錢運勢★★★★
正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

巨蟹座

整體運勢★★
過往回憶的浮現讓巨蟹朋友似乎停留在過去，不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★
兩人的爭執狀況將更加明顯且不是隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業運勢★★★
對於目前的公司或學業感到萬分灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★
正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷。

獅子座

整體運勢★★★★★
獅子朋友下周將是充滿開心與愉悅的一周，心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少。

愛情運勢★★★★★
彼此在下周充滿濃烈的愛意，相處與想法上都將更加融洽，部份問題也能獲得解決。

事業運勢★★★★
有望踏上一段成功的旅程，成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望劃下一個段落。

金錢運勢★★★★
正財運不錯，長久努力的成功將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

處女座

整體運勢★★★★
處女朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友有安心穩定的感受。

愛情運勢★★★★
感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的雙方情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業運勢★★★
顯得勞累許多，因為腳踏實地的關係讓自己在工作上，許多事情都親力親為，而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★
偏財運不佳，正財運較好，所以多留心在事業工作上。

天秤座

整體運勢★★★★
天秤朋友對於目前現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

愛情運勢★★★
雙方沉溺在目前的感情相處當中，也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業運勢★★★
相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，工作方面不會有太大的起伏，讓自己穩定在職場中努力。

金錢運勢★★★
正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

天蠍座

整體運勢★★
奧斯提醒天蠍朋友下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時而我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己。

愛情運勢★★
對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐。

事業運勢★★
工作狀態開始動搖起來，將是不太穩定的一周，要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況。

金錢運勢★
正偏財運皆不佳，也有破財的機會，留意情緒花費。

射手座

整體運勢★★★
奧斯提醒射手朋友下周在面對自己想做的事或想法要堅持一些，避免因為外來的評價而動搖了自我的內心。

愛情運勢★★★
兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★
在目前的學事業中有機會創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★
偏財運較差，正財運還不錯，要是下周有和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

摩羯座

整體運勢★★★
摩羯朋友顯得粗心許多，許多事情思考不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周思緒的清晰狀況及決定，要再多花點時間思考。

愛情運勢★★
面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業運勢★★
粗心大意的狀況在學事業方面顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學事業要多提起些熱情，也要再細心一些。

金錢運勢★★★
正偏財運都不理想，存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點。

水瓶座

整體運勢★★★
水瓶朋友面對目前的環境些微感覺自己的不足，因此有想提升自己的想法出現，面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，奧斯建議要好好把握。

愛情運勢★★★
感覺目前的愛情不太足夠，少了些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意帶領另一半向前邁步。

事業運勢★★★
事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★
正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息，這對你的投資會有加分。

雙魚座

整體運勢★★★★
雙魚朋友下周思緒條理清晰，但卻始終有未付諸行動的情況存在，所以下周如果行動與思緒並行將會是好上加好的一周。

愛情運勢★★★
對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業運勢★★★
顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★
正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，下周留意合作機會上門。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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