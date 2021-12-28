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《單身即地獄》6位男成員IG一次看！超狂腹肌炸出網喊：拜託少穿一點

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編輯／Beverly

Netflix推出的戀愛實境節目《單身即地獄》號稱韓版《慾罷不能》，節目中找來6男4女一起住在無人島上體驗戀愛生活，成員們都有著高顏值與好身材，一開播便立刻造成轟動，其中一位男成員更因撞臉李鐘碩登上網路熱搜，本日就來公開《單身即地獄》6位男成員IG帳號，馬上追蹤起來。

▲單身即地獄。（圖／翻攝自IG@tequierodorama）

▲《單身即地獄》成員。（圖／翻攝自IG@tequierodorama）

《單身即地獄》除了6男4女高顏值成員外，節目組還請來圭賢、李多熙、洪真慶、HANHAE等擔任觀察主持群。節目內容分為天堂島及地獄島兩種賽制，成員們必須一起住在地獄島，互相了解彼此個性、並參與遊戲活動，期間禁止一切親密接觸。身處地獄島的成員，無法得知彼此的職業、年齡，只有配對成功，前往天堂島的戀人，才能了解對方一切的資訊。

目前登場的6位男成員，一播出就被網友搜出IG帳號，每個都是顏值身材擔當，滑一輪就能大飽眼福。

金賢中

金賢中今年28歲，抱持著希望能找到正緣的心態報名節目，自認最大的魅力是微笑時露出的迷人酒窩及性感俏臀，以白淨長相搭配淡粉色襯衫，可愛大男孩的形象馬上引來大批觀眾目光，但更吸睛的是與臉蛋超反差的壯碩體態。職業為健身教練的他，每天至少健身兩小時，除了自我控管嚴格之外，他也容易被懂得身材控管的女生吸引，好身材一出，馬上讓觀眾喊出：「拜託少穿一點！」；此外，擁有精緻臉蛋、壯碩身材的金賢中還兼職擔任模特兒，經常在IG釋出穿搭有型的時髦帥照。

吳振澤

30歲的吳振澤，一出場就以一身搶眼白西裝、墨鏡及高冷外表，帶給觀眾成熟穩重的印象，與其他可愛活潑的成員形成完美對比。完美主義者的他，對自己及另一半的要求極高，由於自認自己非常性感，因此酷愛身材性感火辣的女人。現在正在經營自己的西裝店Ascottage，除了經營品牌外，私底下也是個陽光男孩，經常分享自己打球、重訓的照片，渴望能談一場火熱戀愛的吳振澤，是否能如願以償呢？

金俊植

金俊植則大方公開自己容易被貓系女孩吸引，喜歡烹飪的他，經常分享下廚做菜的日常生活照，讓粉絲直呼「肯定是新好男人」，除了烹飪興趣之外，金俊植也喜歡球類運動及釣魚，並經常曬出健身及大露肌肉曲線的養眼猛男照，黝黑皮膚加上發達的肌肉線條，雖然因為身高不高而有些吃虧，但身為實力派的他，絕對能成功贏得心儀對象的芳心。

文世勳

文世勳以傻甜單純的外型，加上小狗狗般的好脾氣，擄獲大票觀眾的心，直率的個性被主持群喻為「勇往直前男」。喜歡洗衣、洗碗的他，經常被異性朋友稱讚打理家務時非常有魅力，不過，可別因此認為文世勳是個文弱書生喔，除了家務之外，他更喜歡跑步流汗的感覺，即便不參與早晨運動都能在遊戲比賽中輕鬆奪冠，並在首集展現超強廚藝而得到極高的好感度。目前尚未配對成功的他，身家背景及年紀都還是秘密，不過有不少網友大膽推測，文世勳能夠在節目中大展超強廚藝，可能與他的職業有關，就讓我們拭目以待吧。

崔時訓

一出場便散發著偶像氣質的崔時訓，擁有皮膚白皙、高挑身材，還長著一張神似李鐘碩的俊俏臉龐，吸引無數粉絲目光。私下的他也愛好健身及拳擊運動，平時常在IG發佈外拍穿搭照及參與影音作品的貼文，曾經出演過網路劇的他，在職業正式公佈之前，一直被猜測是不是偶像練習生。

車勝賢

被喻為「陽光刺青鮮肉」的車勝賢，於第五集出場，以韓系單眼皮、健康黝黑皮膚、粗壯手臂、搶眼的個性刺青，成為眾男神們的勁敵，舞藝精湛的他曾多次與宣美（Wonder Girls成員）合作，曾在WATERBOMB 2018音樂節擔任宣美的舞者露出六塊肌鮮肉而被網友肉搜起底，當時一身陽光膚色，還有「巧克力哥哥」的封號。

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關鍵字：

單身即地獄, 李鐘碩, 戀愛實境, Netflix

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