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陳美鳳香奈兒帽子一戴30年！　女星大讚「太懂得收藏了」

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▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝im_meifen IG）

▲陳美鳳戴著有30年歷史的香奈兒帽，被網友盛讚。（圖／翻攝im_meifen IG）

記者陳雅韻／台北報導

陳美鳳是有名的「帽子控」，無論是出席活動或日常生活都常以帽飾增添時尚感，最近常戴的款式除了棒球帽、香奈兒熱門的雙C Logo毛帽，還亮出了30年前的香奈兒帥氣的皮革帽子，不僅保存完善，今日看起來依然時髦有型，讓女星蘇晏霈都忍不住留言說：「太懂得收藏了吧！」

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝im_meifen IG）

▲陳美鳳也擁有香奈兒最夯的雙C Logo毛帽。（圖／翻攝im_meifen IG）

香奈兒的粉絲常稱品牌為「小香」，但65歲的陳美鳳珍藏這頂黑色帽子實在年代久遠，讓她戲稱為「老香」，帽沿上方點綴大大的金色雙C Logo，帽頂還有來自包款經典的皮穿鍊帶設計，雖然已有30年歷史，但毫無過時問題，還有粉絲嘴甜說：「這是姐滿周歲時的生日禮物嗎？」

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝im_meifen IG）

▲陳美鳳穿上香奈兒本季最熱門的雙色長靴，74,500元。（圖／翻攝im_meifen IG）

除了收藏帽子，陳美鳳是香奈兒的忠實擁護者，日前已穿上迷你短褲搭配品牌秋冬主打的雙色長靴盡顯美腿優勢，此款結合布料、小羊皮與小牛漆皮材質的菱格紋雙色長筒靴，外層面料可拉下後面拉鍊拆下，立刻變身為雙色皮革短靴，等於一雙鞋有兩種不同面貌，共有米色、白色、黑色與粉紅色4種款式可供選擇。

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關鍵字：

陳美鳳, CHANEL, 香奈兒

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