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2021年無印良品「保養品熱賣TOP 5」　4款單價不到百元，好用入手又輕鬆

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▲無印良品比漾廣場。（圖／業者提供）

▲無印良品公開今年品牌TOP 5熱賣保養品，都是平價好用的好物。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

又即將進入了下一個年度，今年5月至7月台灣歷經疫情爆發，因三級警戒許多人在家防疫，也讓許多保養商品需求看漲，總是主打無添加風格的無印良品，也公布2021年1至11月的美妝保養類商品銷售金額排行TOP 5，其中有4項都有提供百元以下的單價品，讓你肌膚跟錢包都無負擔。

TOP 5 攜帶型睫毛夾　售價150元
在網路上頗受好評的攜帶型睫毛夾，設計簡單，不僅看起來清清爽爽，在收納上也更加方便，採用滑移式設計，能直接放入化妝包不會鼓鼓的，且睫毛夾翹的捲度也深受推崇。

▲無印良品2021年熱賣美妝保養品。（圖／業者提供）

TOP 4 MUJI溫和洗面乳　售價79元至149元
有出30克的小容量，就算要外出旅行或是浴室很擠都相當方便，且一點用量就能產生許多綿密泡沫，兼顧經濟好用，還有網友分享洗完臉之後不會太乾澀，適合大部分的一般膚質。

▲無印良品2021年熱賣美妝保養品。（圖／業者提供）

TOP 3 MUJI溫和去角質洗面乳　售價79元至149元
算是洗面乳的加強版，不但有一樣綿密且少量就能產生豐富泡沫的效果，且去角質的顆粒也不會太刺激，針對粉刺的去除受到不少好評，清潔與去角質一次完成的動作也很省時間。

▲無印良品2021年熱賣美妝保養品。（圖／業者提供）

TOP 2 原色化妝棉　售價79元至149元
這款已經圈粉無數，讓許多人常常回購的化妝棉，主打不經漂白直接使用，不為肌膚增加額外負擔，且採用夾鍊袋包裝設計，能保持未使用化妝棉的清潔衛生。

▲無印良品2021年熱賣美妝保養品。（圖／業者提供）

▲無印良品2021年熱賣美妝保養品。（圖／業者提供）

TOP 1 MUJI敏感肌化妝水　售價89元至329元
已經有許多敏感肌使用者掛保證的這款化妝水，是每年美妝產品的頭牌商品，最重要的是親民價格跟好用回饋，成分強調無香料、色素、礦物油與酒精，溫和好用。

▲無印良品2021年熱賣美妝保養品。（圖／業者提供）

關鍵字：

無印良品, 熱賣, 美妝, 保養, MUJI, TOP5, 排行

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