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大人氣奶茶色就是信仰！仙氣系春妝降臨　當眼影、頰彩都可以的多功能彩棒

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記者李薇／台北報導

雖然春季還沒到達，但春季彩妝已經陸續推出，像是RMK、THREE都以不同的主題發表全新的彩妝系列，奶茶色調的溫暖、像風一樣的輕盈隨性，展現出專屬於春天的明媚氣息，讓人忍不住想要瘋狂使用。

1.RMK 春季彩妝

▲RMK,THREE,春季彩妝,春妝,。（圖／品牌提供）

RMK這一季彩妝以清新的色彩，傳達出內心深層的情感，主要以奶茶的色澤，展現出春季溫暖繽紛的氛圍，其中最值得推薦的就是「眼頰多彩棒」，一次推出6款色澤，1到3號色是莓果色系、後面3色是棕橘色調，不但可以當作頰彩使用，也可以作為眼影打底，創造出多層次的眼妝效果。

▲RMK,THREE,春季彩妝,春妝,。（圖／品牌提供）

另外一個主推的單品就是春焰雙色眼采系列，霧面與珠光的兩個不同顏色與質地的設計，可以展現出完美的顯色度以及透明感，服貼的粉質可以展現出細緻又充滿光澤的眼妝效果，輕鬆簡單兩色就可以展現出完美明亮的眼眸。

2.THREE 春季彩妝

▲RMK,THREE,春季彩妝,春妝,。（圖／品牌提供）

THREE這一季彩妝以「風」作為靈感，像是微風輕撫過後的觸感，演繹出優美色彩與質感的層次堆疊，最經典的就是品牌推出的蜜光雙采修容，同時兼具霜狀與粉狀的質地，可以單用或是混合疊擦，展現出臉部的光彩以及立體感。

▲RMK,THREE,春季彩妝,春妝,。（圖／品牌提供）

當然除了頰彩，眼影也是現在很夯的單品「魅光幻眸眼采盒Ally」，柔滑的質地可以呈現出細緻服貼的眼妝效果，裡面添加10種植物油成份，可以打造出眾所矚目焦點的眼眸，透過混搭或是單擦的色調，變化出不同的神情。

關鍵字：

RMK, THREE, 春季彩妝, 春妝

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