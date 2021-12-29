IG限動輸入「TIME」有隱藏貼圖　透明小時鐘當裝飾質感爆棚

文／LOOKin 圖／Lookin提供

IG時常有許多隱藏版功能其實存在已久、只是大部分人都沒留意到！這個IG限動的可愛小時鐘功能，不需要有天選帳號、只要輸入關鍵字就能立刻使用，在這邊也提醒大家一個小訣竅：要測試新功能時一定要將IG更新到最新版本、比較有機會能夠第一時間擁有新功能！

IG小時鐘怎麼用步驟教學

可愛的IG小時鐘其實不是最新功能，不過很多人都還沒嘗試過，現在基本上已經全面開放，趕緊拿起手機立刻照著步驟嘗試看看！

在發文的頁面直接找到時間貼圖，但如果上傳的是過去拍的素材、則時間點會顯示當時拍攝照片的時間、而不會顯示發文時間，所以若要改成正確時間點的話，直接在搜尋的地方打上TIME這個單字就會出現囉！

而顯示時間的這款貼圖，只要輕按就會有三種款式可以挑選，分別為正常數字、跟電子鐘感的數字、還有可愛的時鐘小圖示！

而時鐘大小也能任意縮放，也就是說完全可以自由運用、當成時間小裝飾、或者限時動態主圖都很適合，帶點透明感的設計讓限動有一股清新質感、可愛到不行！趕緊也打開自己的IG試試看吧！

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