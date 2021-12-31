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懶人料理大公開「海苔食譜」5種變化　與吐司、炸豆皮加一起無敵好吃

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文／LOOKin

鹹香的海苔是很多大人與小孩的最愛，單吃當作點心不怕胖，加入到料理中也能為餐點大大加分，甚至光是搭配白飯，就有拌飯、包飯等不同吃法。海苔看似是不起眼的配角，但是真的在我們的飲食中扮演了很重要的角色呢！日本百年海苔名店「山本海苔店」公開了一系列的海苔食譜，將海苔的味道與口感發揮得淋漓盡致，讓人看了都想吃！

海苔食譜推薦

1. 南法海苔三明治小點

▲海苔。（圖／LOOKIN提供）

▲海苔食譜（圖／翻攝自yamamotonori-shop.jp，下同）

【作法】

步驟1. 將現成的海苔醬與杏仁粉、切碎的香菜與洋蔥、蒜，以及無鹽無奶油等均勻拌在一起，加入鹽與胡椒調味後，接著加入海苔細片。

步驟2. 將烤過的吐司切成3cm的方形大小

步驟3. 塗抹上步驟1完成的海苔醬

2. 油炸豆皮海苔

▲海苔。（圖／LOOKIN提供）

【作法】

步驟1. 將炸豆皮分成兩等份，切開內層成袋狀

步驟2. 莫札瑞拉起司放上蘿勒，以大片海苔包起來

步驟3. 將步驟2放入步驟1當中，再用牙籤固定

步驟4. 放入烤箱烘烤至呈金黃色

3. 半熟蛋海苔

▲海苔。（圖／LOOKIN提供）

【作法】

步驟1. 備好煮好的半熟蛋

步驟2. 將去殼的半熟蛋裹上麵粉、蛋液，以及與麵粉與起司粉1:1混和的麵包粉，放入油鍋炸

步驟3. 在盤中放上切好的萵苣與海苔片，將炸好呈色的蛋放在其上，灑些許橄欖油就完成

4. 海苔煎蛋三明治

▲海苔。（圖／LOOKIN提供）

【作法】

步驟1.事先在4片吐司塗上塔塔醬

步驟2. 將步驟1其中的2片，塗上現成的海苔醬

步驟3. 用奶油煎制玉子燒

步驟4. 將煎好的玉子燒與吐司夾在一起

5. 海苔拌飯

▲海苔。（圖／LOOKIN提供）

【作法】

步驟1. 在剛好煮好的熱飯中，拌入奶油乳酪、切丁火腿、海苔片

步驟2. 在上方撒上切成碎末的柚子皮提味

步驟3. 直接開動，或者也可以用大片海苔包飯享用

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

簡易食譜, 吐司食譜, 早餐食譜, 食譜, 海苔

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