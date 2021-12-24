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好老公應該有的5種特徵　會主動分擔家務、捨得為妳花錢都是基本盤

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文／Squid　圖／SBS

愛情諮詢專家提供好老公會有的5種特徵，如果老公中了以下兩點，那恭喜妳嫁對人了，但如果老公都沒有，就需要好好引導他，不然婚姻品質會越來越糟糕，也會過得越來越累。

▲愛情,感情,男女,老公,婚姻,家庭,老婆。（圖／SBS）

1.捨得為妳花錢

這裡說的捨得花錢不是妳要什麼，就買給妳什麼，而是家庭的正常開支，有些男人薪水5萬，卻只給老婆5000元，而且還是整個家庭的開銷，每次老婆要錢的時候，總是「我不是剛給過妳嗎？怎麼就不知道省著點用」、「孩子那麼小，能花多少錢」等等，這樣和妳算計的老公，是不把妳當一家人的。

2.主動分擔家務

有些男人一回到家裡就是癱在沙發上玩手機、看電視，總覺得自己在外面工作很累，妳在家帶孩子不辛苦，他只在乎自己的情緒，對妳根本無所謂，他不懂得承擔責任，還覺得這個家都是靠他一個人，這樣的男人如果不好好開導，真的會讓妳越來越心累。

▲愛情,感情,男女,老公,婚姻,家庭,老婆。（圖／SBS）

3.會照顧妻子的情緒

男人都很喜歡講道理，如果他每次看到妳難過都只會講道理，從來不安撫也不去哄妳，可能是不會、也可能是不想，還有一種人會放任自己老婆的情緒不管，在外面特別會說甜言蜜語，前一種不會不會、不想安撫的人可以透過引導改善，但後者就需要下一點狠藥，不然痛苦的只有妳自己。

4.孝順妳的父母

有的男人覺得自己的父母是長輩，妳必須孝順，但當妳的父母有需要了，他從來不管，還一副事不關己、高高掛起的姿態，這樣的男人看起來是不尊重妳的父母，其實他是在看輕妳。

▲愛情,感情,男女,老公,婚姻,家庭,老婆。（圖／SBS）

5.吵架的時候不積極解決問題

很多男人遇到吵架不是冷戰就是摔門，或者就是跑掉了，就是等著妳去道歉、開口認錯，他不斷的讓妳降低底線，讓妳退讓、事事斤斤計較，這樣的男人只爭對錯，不在乎感情，處理問題的方式特別幼稚，只會帶著攻擊，如果不馬上處理，只會變本加厲。

關鍵字：

愛情, 感情, 男女, 老公, 婚姻, 家庭, 老婆

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