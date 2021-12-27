▲▼BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　12／28超狂優惠開搶加碼再回饋。

▲BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露熱銷缺貨，將於12/28(二)22：40在東森購物47台補貨開賣。

圖、文／東森自然美提供

耶誕交換禮物季結束，緊接而來的是過年送禮大考題！歲末年終真的是非常燒錢又燒腦，畢竟送禮一定要送到心坎裡！可是左思右想還是想不到？別緊張！今年過年送它就對了，超級安全不踩雷，還能讓人心花朵朵開，就是好評一波接著一波來的BIO UP科美研「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，東森電視購物好評熱銷追加再開賣，12/28(二)22:40東森購物47台開搶，趕快先筆記起來，一起用最夯的酒粕精緻保養，來為新的一年轉轉運，新年開始，拍照不用開濾鏡，因為自己的臉上就自帶美肌！

橫掃美妝圈的超強新品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，可說是一開賣就話題不斷，全球首賣當天，開賣僅40分鐘狂售2000瓶，更一度出現貴婦級閃靈刷手，一口氣狂刷120瓶，想變美沒在等的！客服電話爆線、詢問度超狂熱，首賣第3天就破萬瓶，刷新美妝圈新紀錄，有一句話這麼形容「誰搶到誰贏！」。除了詢問度爆棚、開賣成績驚人之外，不少網紅KOL也在社群平台不藏私分享新歡，圈粉無數，知名女藝人許維恩、名嘴呂文婉等人都成了忠實粉絲，連國際影后劉嘉玲也為此擔任全球代言人，BIO UP科美研「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」已成2021年必入手且必知的關鍵字。

圈粉功力禁得起考驗，BIO UP科美研系列產品，傳承東森自然美累積半世紀的危肌處理經驗，與國際頂尖研發機構無縫接軌，以創新生物萃取技術，讓每個成分的效果發揮淋漓盡致，「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」完美複製讓釀酒婆婆玉手回春的美膚肌密，結合日本黃金麴、和歌山金賞酒粕與清酒菁純(α-GG)等珍稀配方，打造出滴滴精華的青春露，1瓶抵4瓶，超前佈署為肌膚呵護，透過簡單易懂「1擦2拍3濕敷」，依照當下膚況選擇使用方式，讓你可以不用很努力，肌膚就能美得毫不費力！

▲日本黃金麴、和歌山金賞酒粕與清酒菁純核心成分，打造頂級養膚聖品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」。

水水們年終一起變美，「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」將在12/28(二)22:40東森購物 47台好評熱銷追加再開賣，原本已經很優惠的組合價$2,880元，BIO UP大方回饋粉絲，變成年節優惠快閃價$2,680元，再加上東森幣50%超值回饋，簡直比週年慶還划算！送禮自用兩相宜，鬧鐘趕快設起來，各憑本事比手速，慢了你就搶不到！

產品介紹

NEW日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露 200ml/NT$2,880

含核心成分雞尾酒專利配方，高效滲透技術能讓保養功效直達肌底，含珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純(α-GG)，有效保濕潤澤肌膚，並活化肌膚年輕，輕輕一拍，青春澎起來，潤澤看得見，嫩白更有感。

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