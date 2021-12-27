fb ig video ETtoday search mobile

BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　12／28超狂優惠開搶加碼再回饋

>

▲▼BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　12／28超狂優惠開搶加碼再回饋。

▲BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露熱銷缺貨，將於12/28(二)22：40在東森購物47台補貨開賣。

圖、文／東森自然美提供

耶誕交換禮物季結束，緊接而來的是過年送禮大考題！歲末年終真的是非常燒錢又燒腦，畢竟送禮一定要送到心坎裡！可是左思右想還是想不到？別緊張！今年過年送它就對了，超級安全不踩雷，還能讓人心花朵朵開，就是好評一波接著一波來的BIO UP科美研「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，東森電視購物好評熱銷追加再開賣，12/28(二)22:40東森購物47台開搶，趕快先筆記起來，一起用最夯的酒粕精緻保養，來為新的一年轉轉運，新年開始，拍照不用開濾鏡，因為自己的臉上就自帶美肌！

橫掃美妝圈的超強新品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」，可說是一開賣就話題不斷，全球首賣當天，開賣僅40分鐘狂售2000瓶，更一度出現貴婦級閃靈刷手，一口氣狂刷120瓶，想變美沒在等的！客服電話爆線、詢問度超狂熱，首賣第3天就破萬瓶，刷新美妝圈新紀錄，有一句話這麼形容「誰搶到誰贏！」。除了詢問度爆棚、開賣成績驚人之外，不少網紅KOL也在社群平台不藏私分享新歡，圈粉無數，知名女藝人許維恩、名嘴呂文婉等人都成了忠實粉絲，連國際影后劉嘉玲也為此擔任全球代言人，BIO UP科美研「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」已成2021年必入手且必知的關鍵字。

圈粉功力禁得起考驗，BIO UP科美研系列產品，傳承東森自然美累積半世紀的危肌處理經驗，與國際頂尖研發機構無縫接軌，以創新生物萃取技術，讓每個成分的效果發揮淋漓盡致，「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」完美複製讓釀酒婆婆玉手回春的美膚肌密，結合日本黃金麴、和歌山金賞酒粕與清酒菁純(α-GG)等珍稀配方，打造出滴滴精華的青春露，1瓶抵4瓶，超前佈署為肌膚呵護，透過簡單易懂「1擦2拍3濕敷」，依照當下膚況選擇使用方式，讓你可以不用很努力，肌膚就能美得毫不費力！

▲▼BIO UP日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露　12／28超狂優惠開搶加碼再回饋。

▲日本黃金麴、和歌山金賞酒粕與清酒菁純核心成分，打造頂級養膚聖品「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」。

水水們年終一起變美，「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」將在12/28(二)22:40東森購物 47台好評熱銷追加再開賣，原本已經很優惠的組合價$2,880元，BIO UP大方回饋粉絲，變成年節優惠快閃價$2,680元，再加上東森幣50%超值回饋，簡直比週年慶還划算！送禮自用兩相宜，鬧鐘趕快設起來，各憑本事比手速，慢了你就搶不到！

產品介紹
NEW日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露 200ml/NT$2,880 
含核心成分雞尾酒專利配方，高效滲透技術能讓保養功效直達肌底，含珍稀成分日本黃金麴、和歌山金賞酒粕、清酒菁純(α-GG)，有效保濕潤澤肌膚，並活化肌膚年輕，輕輕一拍，青春澎起來，潤澤看得見，嫩白更有感。

東森購物客服專線0800-045-080
東森自然美粉絲專頁 https://www.facebook.com/nblife.tw/
東森自然美官網 http://www.nblife

關鍵字：

東森自然美, 煥顏青春露, 東森購物

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「你得罪不起」的星座女TOP3　牡羊座上榜！外表溫柔內心精明腹黑

「你得罪不起」的星座女TOP3　牡羊座上榜！外表溫柔內心精明腹黑

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌

活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌

唐嫣粉色西裝撞「純元皇后」氣場艷壓　網見一差異：御姐直接變阿姨 來不來電，鼻子說了算　「氣味」才是男女之間的第一印象 穿「羽絨外套」腫成米其林寶寶？學會6技巧就能時髦不顯胖 練出「纖長美腿」必改6大習慣！在家穿拖鞋、放鬆趴睡居然都上榜 冷到皮皮挫！營養師曝5種「抗寒食材」　加碼4款暖身拿鐵食譜 超好用萬用鍋7779元→2970元　一鍵按下煮飯、燉肉通通搞定 南韓美女醫師教「密集補水保濕法」　簡單4步驟養出柔嫩光澤肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面