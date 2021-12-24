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2022「棋盤格」強勢回歸！5種搭配法不掉入跟風陷阱

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

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▲棋盤格穿搭。（圖／dappei提供）

文／Dappei

在今年的秋冬，社群版面、生活周遭都充斥著「棋盤格」，走在路上仔細一看不難發現到處都是這個元素，從穿搭到美甲再到傢俱擺飾，各處都有棋盤格的身影，這個圖樣絕對是今年的時尚指標之一了！其實早在今年香奈兒早秋女裝系列中就可以看到棋盤格的元素，隨後，從大眾到小眾品牌都開始加入這個元素，棋盤格可以說是 2021 的時尚復古潮回流。但可氣質可個性的棋盤格，好駕馭卻容易落入「跟風」的陷阱，今回 Dappei 來分享幾點擅用「棋盤格」打造自己獨特風格的好方法！

# 擅用不同「材質」展現個性

棋盤格元素被印在各種材質的衣服上，這時候材質的選擇就會是關鍵了，選擇特殊材質像是牛仔布、絨毛、皮衣、燈芯絨等等，這些都是秋冬之際必備的，也同時相較於毛衣、棉 Tee 等又更吸睛，不一樣的材質不但能凸顯自己講求細節的品味，也包準提升你的回頭率！

▲棋盤格穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

# 特殊「配色」再加分

在穿搭上「顏色」是一個好展現自己個性的變項，除了黑白棋盤格，也可以試試其他大膽的顏色：正紅色、克萊因藍、黃咖色等；若你喜歡或是想挑戰搞怪、小眾、獨特的風格，撞色的搭配也很適合，對比色會讓製造出搶眼的吸睛感，也很直接地反映個人特色。

▲棋盤格穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

# 「大小」打造落差的美感

很多圖樣都會採規律的分布：在大小、角度都一樣的規則下排成滿版，大家也將之視為「常態」，而當你選擇反規則，相對起來就很獨特，身旁的人經過絕對會回頭再多看幾眼。棋盤格也不外乎這個準則，將不同大小的棋盤格單品搭在一起，能夠在 one tone 的搭配裡疊出不一樣的層次，看似單一卻又很豐富，是高階的穿搭法！

▲棋盤格穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

# 低調亮點用細節「小物」

除了在版面較大的衣款、褲款上加入棋盤格元素，現在市面上也將它應用在許多意想不到的單品：帽子、腰帶、手提袋、銀飾等，甚至在美甲上也有棋盤格造型，偶而採用這樣細節的重點可是不能輕忽的！

▲棋盤格穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2 3

# 經典「黑白」不 NG 重點

說到棋盤格大多人腦中會馬上浮現 Vans 這個品牌，它的黑白棋盤格懶人鞋可謂是這個圖樣的經典範例，黑白色是經典，也被廣泛應用到變成「潮流」。黑白棋盤格最怕 NG 變成跟風，在穿搭應用上可以採「局部」的特殊排版而非滿版，或是改採相似黑白的黑與灰黑都是低調的配色。

▲棋盤格穿搭。（圖／dappei提供）

（圖片來源：1 2

Dappei 結語：

今年棋盤格真的被燒得很盛大，彷彿全球正在開棋盤格趴踢，正當搭編想踏入這個趴踢的時候卻怯步了，因為走在路上實在太容易撞了啊！相信有許多搭黨都遇到一樣的困擾，今天這篇希望有解決到搭黨們的煩惱，讓我們一起盛裝出席棋盤格趴踢吧！

文字編輯：Rulu / 封面圖源：1 2 3

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Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 棋盤格

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