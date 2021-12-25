穿「羽絨外套」腫成米其林寶寶？學會6技巧就能時髦不顯胖

文／Dappei

冬天的外套類型選擇眾多，而羽絨外套可說是鋪棉外套以外最常見的款式了，就連看天氣預報想了解應該穿什麼，都能看見建議穿著輕羽絨外套的字跡；然而，如此普遍的羽絨外套卻因像米其林寶寶的外型而讓人望之卻步，擔心臃腫的視覺效果會破壞當天精心搭配的服裝，或休閒感濃厚的羽絨外套是否不適合搭配正式感單品，今回就讓 Dappei 分享六個搭配小技巧，一起發掘羽絨外套的實穿性吧！

1. 同色系

簡約又能讓視覺上感到舒適的同色系搭配法羽絨外套同樣適用，因此在選購時，不妨先審視自己的衣櫃，看看哪種顏色的單品最多而選購同色系的款式；在搭配上，透過同色系單品顏色的深淺、相似的明度，為整體造型添加細節與層次感，而且因為選用的單品明度相近，即便是搭配新手也不用擔心因顏色太跳而不和諧。倘若想要有更多細節感，還能試試著用不同材質的單品，例如：褲款選用燈芯絨材質，而上衣選用粗針織衫，利用單品紋路粗細不同散發低調質感，還能襯托具光澤感的羽絨外套，讓整體造型更加細膩。

▲羽絨外套同樣適用同色系搭配法（圖／pinterest）



2. 內搭 Hoodie

冬天必備的 Hoodie 除了能增加視覺上的層次感，也是當我們不知道要穿什麼的時候最方便的選擇，而當羽絨外套是帽子可拆式的樣式搭配 Hoodie，就能散發率性、悠閒的感覺。冬天通常給人厚重的印象，這時若選用淺色系的羽絨外套，並著用同為淺色系的相近色 Hoodie，就能在視覺上給人輕盈的感受，也降低了 Hoodie 連帽部分的厚重感，很適合喜歡日系清新風格的搭黨。



（圖源）

3. 運用亮色配件

通常比較好駕馭的羽絨外套顏色無非大地色系或無彩色系，除了在將外套拉鍊打開時，藉由上衣的顏色或有設計感的圖案來增加亮點；若在外套拉鍊全拉上時不希望造型過於單調，不妨試試以亮色系的鞋款、圍巾、帽款來讓整體造型更有活力，而且由於配件佔整體搭配比例的面積小，因此也不會過於搶眼，在適度增加亮點的同時，還能有轉移視覺焦點的效果，讓人不去注意著用羽絨外套是否臃腫。



（圖源）

4. 立領款式

立領款式的羽絨外套即便是重羽絨，看起來仍較連帽款式多了些俐落感，造型搭配上也更多變，不僅能混搭軍工裝、街頭風格單品，因為立領加羽絨帶來的筆直感，就連混搭正裝也沒有違和感，很適合需要離開辦公室去外頭接洽業務的上班族。喜歡街頭風格的搭黨若覺得單一顏色的立領羽絨外套太無趣，不妨試試有塗鴉或近期熱門的無花果圖案款式，無論搭配休閒棉質套裝或牛仔褲都會看起來更酷。



（圖源：左 右）

5. 寬鬆街頭感

如果擔心較合身的羽絨外套會因為在裡頭著用厚衣物而顯得臃腫，不妨挑選比原本著用再大一號的尺寸，或是挑選版型設計寬鬆的羽絨外套款式，若不希望因外套衣長太長而壓縮身形比例，可選擇版型偏短的上衣，如此一來當羽絨外套拉鍊敞開時露出的上衣就能藉由較高的腰線緩和被外套拉低腰線的視覺效果。而習慣穿的寬鬆的搭黨則可搭配同樣寬鬆的褲款，例如：繭形褲、機能感的風褲，透過整體寬鬆的輪廓帶出街頭率性的感覺。



（圖源：左 右）

6. 混搭質感鞋款

羽絨外套看似只能搭配休閒鞋款，但若選用搭配性較高的大間隔款式，其實可以將羽絨外套當成鋪棉外套來與其他單品做搭配，因此喜歡日系文青感、軍工裝風格的搭黨也不用擔心羽絨外套會與自身風格不符，反而文青風格必備的皮鞋、樂福鞋能降低羽絨外套給人休閒感的印象，搭配無彩色系或米色、卡其色 ⋯⋯ 等較清新的顏色能讓視覺上具有質感；而搭配軍工裝感的厚底高筒靴，並挑選與當天服裝主色調同色系的羽絨外套樣式看起來也十分帥氣有型。



（圖源：左 右）

Dappei 結語 ：

在這忽冷忽熱的天氣裡，帶上一件輕盈的羽絨外套十分方便，即使天熱要收進機車座墊下也無負擔，以上分享六個著用小技巧讓羽絨外套看起來也能很帥；只要多嘗試，相信搭黨們都能找到與自身風格相融的搭配方法。

文字編輯：Yei

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