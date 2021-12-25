fb ig video ETtoday search mobile

穿「羽絨外套」腫成米其林寶寶？學會6技巧就能時髦不顯胖

Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網 Dappei 搭配 - 高質感服飾穿搭網

創立於2013年，為台灣獨有結合穿搭、社群以及媒體平台。「服裝穿著需要..

>

▲羽絨外套。（圖／dappei提供）

文／Dappei

冬天的外套類型選擇眾多，而羽絨外套可說是鋪棉外套以外最常見的款式了，就連看天氣預報想了解應該穿什麼，都能看見建議穿著輕羽絨外套的字跡；然而，如此普遍的羽絨外套卻因像米其林寶寶的外型而讓人望之卻步，擔心臃腫的視覺效果會破壞當天精心搭配的服裝，或休閒感濃厚的羽絨外套是否不適合搭配正式感單品，今回就讓 Dappei 分享六個搭配小技巧，一起發掘羽絨外套的實穿性吧！

1. 同色系

簡約又能讓視覺上感到舒適的同色系搭配法羽絨外套同樣適用，因此在選購時，不妨先審視自己的衣櫃，看看哪種顏色的單品最多而選購同色系的款式；在搭配上，透過同色系單品顏色的深淺、相似的明度，為整體造型添加細節與層次感，而且因為選用的單品明度相近，即便是搭配新手也不用擔心因顏色太跳而不和諧。倘若想要有更多細節感，還能試試著用不同材質的單品，例如：褲款選用燈芯絨材質，而上衣選用粗針織衫，利用單品紋路粗細不同散發低調質感，還能襯托具光澤感的羽絨外套，讓整體造型更加細膩。

▲羽絨外套。（圖／dappei提供）

▲羽絨外套同樣適用同色系搭配法（圖／pinterest

2. 內搭 Hoodie

冬天必備的 Hoodie 除了能增加視覺上的層次感，也是當我們不知道要穿什麼的時候最方便的選擇，而當羽絨外套是帽子可拆式的樣式搭配 Hoodie，就能散發率性、悠閒的感覺。冬天通常給人厚重的印象，這時若選用淺色系的羽絨外套，並著用同為淺色系的相近色 Hoodie，就能在視覺上給人輕盈的感受，也降低了 Hoodie 連帽部分的厚重感，很適合喜歡日系清新風格的搭黨。

▲羽絨外套。（圖／dappei提供）
圖源

3. 運用亮色配件

通常比較好駕馭的羽絨外套顏色無非大地色系或無彩色系，除了在將外套拉鍊打開時，藉由上衣的顏色或有設計感的圖案來增加亮點；若在外套拉鍊全拉上時不希望造型過於單調，不妨試試以亮色系的鞋款、圍巾、帽款來讓整體造型更有活力，而且由於配件佔整體搭配比例的面積小，因此也不會過於搶眼，在適度增加亮點的同時，還能有轉移視覺焦點的效果，讓人不去注意著用羽絨外套是否臃腫。

▲羽絨外套。（圖／dappei提供）
圖源

4. 立領款式

立領款式的羽絨外套即便是重羽絨，看起來仍較連帽款式多了些俐落感，造型搭配上也更多變，不僅能混搭軍工裝、街頭風格單品，因為立領加羽絨帶來的筆直感，就連混搭正裝也沒有違和感，很適合需要離開辦公室去外頭接洽業務的上班族。喜歡街頭風格的搭黨若覺得單一顏色的立領羽絨外套太無趣，不妨試試有塗鴉或近期熱門的無花果圖案款式，無論搭配休閒棉質套裝或牛仔褲都會看起來更酷。

▲羽絨外套。（圖／dappei提供）
（圖源：

5. 寬鬆街頭感

如果擔心較合身的羽絨外套會因為在裡頭著用厚衣物而顯得臃腫，不妨挑選比原本著用再大一號的尺寸，或是挑選版型設計寬鬆的羽絨外套款式，若不希望因外套衣長太長而壓縮身形比例，可選擇版型偏短的上衣，如此一來當羽絨外套拉鍊敞開時露出的上衣就能藉由較高的腰線緩和被外套拉低腰線的視覺效果。而習慣穿的寬鬆的搭黨則可搭配同樣寬鬆的褲款，例如：繭形褲、機能感的風褲，透過整體寬鬆的輪廓帶出街頭率性的感覺。

▲羽絨外套。（圖／dappei提供）
（圖源：

6. 混搭質感鞋款

羽絨外套看似只能搭配休閒鞋款，但若選用搭配性較高的大間隔款式，其實可以將羽絨外套當成鋪棉外套來與其他單品做搭配，因此喜歡日系文青感、軍工裝風格的搭黨也不用擔心羽絨外套會與自身風格不符，反而文青風格必備的皮鞋、樂福鞋能降低羽絨外套給人休閒感的印象，搭配無彩色系或米色、卡其色 ⋯⋯ 等較清新的顏色能讓視覺上具有質感；而搭配軍工裝感的厚底高筒靴，並挑選與當天服裝主色調同色系的羽絨外套樣式看起來也十分帥氣有型。

▲羽絨外套。（圖／dappei提供）
（圖源：

Dappei 結語 ：

在這忽冷忽熱的天氣裡，帶上一件輕盈的羽絨外套十分方便，即使天熱要收進機車座墊下也無負擔，以上分享六個著用小技巧讓羽絨外套看起來也能很帥；只要多嘗試，相信搭黨們都能找到與自身風格相融的搭配方法。

文字編輯：Yei

衍縫才不是穿反，各品牌搶推出的軍裝外套「內膽」這次火了，Liner Jacket 單穿、層次穿都超有個性

「連帽外套」不是只能穿去買便當，混搭術穿出街頭、日系風格， 5 種造型推薦搞定你的秋冬休閒穿搭

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, 羽絨外套

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

能為朋友上刀山、下火海的TOP 3星座　第一名為朋友連另一半都要靠邊站

能為朋友上刀山、下火海的TOP 3星座　第一名為朋友連另一半都要靠邊站

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

47歲賈靜雯聖誕穿搭根本少女　米倉涼子薄紗深V貴婦裝辣翻

47歲賈靜雯聖誕穿搭根本少女　米倉涼子薄紗深V貴婦裝辣翻

迪麗熱巴秀「美背蝴蝶骨」造型超銷魂！網卻指出「一敗筆」：拜託換團隊 減重必看！「6種食物」讓你越吃越瘦，還能促進腸胃消化 日本女性正流行「溫活」！做5件小事改善手腳冰冷、暖暖過冬 陳美鳳香奈兒帽子一戴30年！　女星大讚「太懂得收藏了」 關穎千萬寶格麗珠寶收藏曝光　三圈蛇錶氣勢驚人 日本心測「選一款辦公桌植物」　測出你在職場是什麼動物與隱藏性格 凱特王子妃帶貨力嚇人！　穿5萬MIU MIU衫秒斷貨

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面