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Grace Gift X I’M MEME推出彩妝小廢包　一盤搞定眼影、修容超實用

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記者李薇／台北報導

今年年末有許多跨界合作的單品，彩妝保養品牌紛紛與服飾品牌或是鞋履品牌合作，推出特別的眼彩盤或是保養禮盒等等，而且單品非常實用也很厲害，不管是不是粉絲都必收，絕對超級划算又實用。

Grace Gift X I’M MEME派對彩妝小廢包

▲Grace Gift,I’M MEME,IPSA,mouggan,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

I’M MEME這次與台灣鞋履品牌Grace Gift合作，推出「派對彩妝小廢包」I’M MEME我愛超能彩妝小方包，總共推出永生楓木玫瑰、永生茶木玫瑰兩款色調，一盤4in1多功能，快速搞定眼影、腮紅、修容、提亮全臉彩妝。

只要在Grace Gift敦南概念店消費滿額$3,500元，送我愛超能彩妝小方包加晶璨珍珠掛鍊，以及I’M MEME官網獨家購買我愛超能彩妝組，前50名贈送晶璨珍珠掛鍊，附帶雙頭大圓環彈簧扣，除了吊掛包包裝飾外，也能當成airpods防丟掛鏈。

IPSA X mouggan ZERO小零瓶聯名禮盒

▲Grace Gift,I’M MEME,IPSA,mouggan,保養,彩妝,。（圖／品牌提供）

IPSA與部落客大饅大力的品牌mouggan合作推出聯名禮盒，裡面除了擁有最知名的IPSA淨化歸0前導精萃50ml之外，還有聯名推出的白玉撥筋棒、皮革保護套，可以幫助打造出細緻透亮的肌膚質感，同時還有$200 mouggan Coupon可以使用，不僅可以穿得美美，連肌膚都呵護到。

IPSA淨化歸0前導精萃，小名「小零瓶」，可以打造出0顆粒、0浮腫、0粗糙的極嫩肌膚狀態，一上市即竄升成為品牌銷售排行NO.3的明星商品，蘊含多重植萃成分：楊桃萃取、十藥萃取、茶葉
萃取可以深層淨化、穩定膚況，瞬造立體輪廓線。

關鍵字：

Grace Gift, I’M MEME, IPSA, mouggan, 保養, 彩妝

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