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明星搶穿GD聯名鞋！YG最帥雙胞胎舞者、姜昇潤搭出不同風格

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▲GD聯名鞋款Nike Kwondo1。（圖／dappei提供）

文／Dappei

讓人引頸期盼許久的 GD 聯名鞋款「Nike Kwondo1」終於在 12/3 開賣，而這幾天潮牌店鋪們的投籤活動也讓台灣鞋頭們爭先響應，可見這雙鞋款的魅力有多大。帶著希望大家都能勇於表達自我的想法，這雙鞋全白的皮革鞋面如同畫布，在皮革的鞋面添加了牛津鞋的經典雕花，可拆式的外翻鞋舌及鞋帶也讓這雙鞋有更多的搭配變化，而側邊向後延伸的 Nike Swoosh 則使得鞋型更加優雅，後方保留了代表 GD 的少一片花瓣的小雛菊，及值得玩味的設計細節，待搭黨們細細品嚐。今回就跟著 Dappei 一起看看男明星們如何以 Nike Kwondo1 穿出不同的風格吧！

▲GD聯名鞋款Nike Kwondo1。（圖／dappei提供）

( 圖源 )

1. 黃宣

無論音樂或穿搭風格都充滿著前衛、有藝術氣息的黃宣，在著用 Nike Kwondo1 依然保持強烈的個人特色；像是搭配紅色套裝，在休閒感的西裝外套裡搭配白色的口袋上衣，不僅顏色與鞋款相呼應，正裝與休閒上衣的混搭同樣呼應鞋款帶有半休閒、半正式的風格，而褲款的白色滾邊也讓造型更有完整感。

2. 姜昇潤

穿搭風格偏向日系街頭的 WINNER 隊長姜昇潤，以無彩色系的黑、白兩色貫穿整套搭配；上衣選用日系線條感的圖 Tee 緩和了黑色毛呢西裝外套的正式感，而版型寬鬆的黑長褲及配件使用黑色的漁夫帽，讓造型多了休閒、街頭的視覺效果，最後在西裝外套外疊穿的拉鍊外套，前側的白色滾邊大口袋則使整體更有層次感，散發出低調的質感，推薦給喜歡色系簡約的搭黨。

3. Giriboy

擁有 GD 與 Nike 聯名推出的 Air Force 11.0 及 2.0 的 Giriboy，這次當然也沒錯過 Nike Kwondo1。私服風格偏向韓系街頭，從他的 instagram 版面能看到不少混搭球鞋與正裝的搭配方式，而這雙 Nike Kwondo1 融合休閒與正式元素，也與他平時的搭配不謀而合；這次他以全黑的造型襯托出白色鞋款的精緻感，在上身選用具機能感的黑色外套，立領的版型加上拉鍊處的特殊剪裁，讓全黑的造型更加俐落、有層次感，再搭上一頂黑色毛帽來讓韓系街頭感更完整。

4. BIG Naughty

BIG Naughty 在 SMTM 10 表演舞台所展現的兩套搭配都很有他藝術、調皮的個人特色，像是以整套藍黑色的服裝讓 Nike Kwondo1 顯得更亮眼，服裝上的白色潑墨設計不只呼應鞋款的顏色，也給人大膽又率性的印象；而襪子的寶藍色不僅中和服裝顏色的沈重感，與白色的鞋款放一起更有舒適、高級的視覺效果。此外，在另一套黃色燈芯絨西裝外套的搭配裡，也能看見 Nike Kwondo1 與亮色系服裝搭一起所呈現的和諧感，喜歡特殊色系的搭黨們不妨試試這樣的搭配方式。

5. Lil Boi

Lil Boi 身形較為嬌小，穿起寬鬆的休閒風格給人鄰家大男孩的感覺，他的 Nike Kwondo1 穿搭在上衣及褲款都選用黑色款式，而綠色的針織外套不僅成了整體造型的一大亮點，冬天必備的針織單品也給人溫暖、好親近的感覺；且綠色跟白色呈現的組合在視覺上十分舒服、清新，如果想不到要怎麼搭配你的 Nike Kwondo1，選用一個特別的顏色當亮點，再搭配無彩色系的單品，也能簡單、有型。

▲GD聯名鞋。（圖／dappei提供）

( 圖源 )

6. se7en

與 GD 關係很好的歌手 se7en 所穿的這雙 Nike Kwondo1 是親友限定款，別於一般款式，在 Swoosh 部分以藍色、亮黃色、粉紅色、綠色的撞色設計來呈現，且中底銜接處以淡黃色讓這雙鞋更有細節；鞋盒也與一般款式不同，黑色外盒上除了有親友的名字，還有 GD 的親筆簽名呢！

而 se7en 的 Nike Kwondo1 搭配在休閒中帶有細節，hoodie 與尼龍材質的褲款雖然都是灰色，但 hoodie 上的綠色字樣不僅與鞋款的 Swoosh 顏色呼應，也讓大面積的無彩色系單品更有亮點；另外，外套在手肘處有跳色的拼接設計，除了呼應鞋款的 Swoosh，也讓街頭風格造型多了分活潑感。

7. 權寧得

YG 旗下舞團的最帥雙胞胎舞者「雙權兄弟」，擁有不輸偶像的帥氣外貌，但因為對跳舞的熱愛而選擇了舞者之路，雖然是 YG 的舞者，但沒有專屬哪個偶像，跟公司旗下偶像關係都很好，因此版面上也有不少合照，像是跟 GD、BLACKPINK。

而雙胞胎中的哥哥「權寧得」的 Nike Kwondo1 穿搭，上身部分在立領的重羽絨外套裡內搭黑色 hoodie，褲款選用 LMC 與 疤面煞星聯名的黑色單寧褲，褲款的人頭、標語設計讓這套黑色系為主的街頭風格造型更有層次感，而外套領口、大口袋周圍的米白搖粒絨設計，保暖之餘也跟鞋款顏色相呼應；造型裡的種種細節都讓這套穿搭帥氣加倍，喜歡街頭風格的搭黨們不妨試試這種透過細節提升質感的小技巧吧！

Dappei 結語：

這雙以足球鞋、高爾夫球鞋、跆拳道⋯⋯等為設計靈感的 Nike Kwondo1，各種細節讓全白的鞋款充滿豐富的元素，也為搭配帶來更多的可能性，讓大家根據自己喜好來呈現屬於自己的 Nike Kwondo1 搭配，期待看到各位更多的帥氣 Nike Kwondo1 穿搭！

文字編輯 ：Yei

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Dappei

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關鍵字：

dappei, 搭配, 穿搭, GD, 聯名, 球鞋, Nike, Kwondo1

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