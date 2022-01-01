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甜米糕麗露、日本皇室御用哈密瓜！10款「新年伴手禮」送了超有面子

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編輯／Emily　圖／Pinkoi提供

新年即將到來，又有許多需要送禮的場合，這裡特別幫你以經典澎湃、創意趣味、豪華異國、傳統新滋味、暖心公益5種類型做區分，從中挑選出10款「質感伴手禮」，不管是要拜訪家人、長輩或是送給客戶，都能找到適合的禮盒。

▲過年禮盒。（圖／pinkoi提供）

【經典澎湃】

1.琅茶 吉虎生豐春節限定茶禮

2022是壬寅虎年，這款茶禮包裝就獻上橙紅大吉、喜洋洋的躍動金虎，拆下來直接可以當春聯。禮盒內包含1罐、2盒茶葉，讓大家團聚時能一起品嚐好茶。

▲過年禮盒。（圖／pinkoi提供）

2.晰穀 福虎旺運新年禮盒

晰穀的新年禮盒讓大家用健康的方式開啟新的一年，他們嚴選天然穀物，特製出經典、養生、美人、高蛋白等四種配方，可以依循裡面的烹煮建議食用。

▲過年禮盒。（圖／pinkoi提供）

【創意趣味】

1.Café del SOL新年吉祥手工餅乾禮盒

Café del SOL 2022的手工餅乾禮盒可愛又美味，將東方創意、新年元素結合西式美味，透過吉祥春聯、喜氣金條與繩結等多樣造型小點，一次帶來視覺與味覺的雙重饗宴。

▲過年禮盒。（圖／pinkoi提供）

2.DAISUKI 虎告好呷肉乾桌遊禮盒

肉乾品牌DAISUKI的虎年桌遊禮盒集結美味與樂趣，將經典炙燒豬肉條、勁辣骰子牛等兩款熱賣唰嘴小點，結合新年必玩的彩券元素，讓你邊吃邊玩刮刮樂，熱鬧歡樂的過節。

▲過年禮盒。（圖／pinkoi提供）

【豪華異國】

1.shachimonaka名古屋銘菓元祖 鯱最中

去不了日本還是可以品嚐當地傳統點心，日本百年和菓子名店的「鯱最中」歷史悠久，糯米餅皮做成名古屋城最具代表性的建築裝飾「金鯱」造型，裡面包了精心熬製而成的紅豆泥，咬一口味道讓人難忘。

▲過年禮盒。（圖／pinkoi提供）

2.菓子禮 極上阿露斯哈密瓜木製禮盒

日本的阿露斯哈密瓜號稱日本皇室御用，以職人精神栽種而成，不僅外表有如藝術品般的精緻網紋，果肉更是甜美而厚實，咬一口就能立即感受優雅麝香香味在口中蔓延開來。

▲過年禮盒。（圖／pinkoi提供）

【傳統新滋味】

1.婉婉 少女心新春 花團錦簇甜米糕麗露

婉婉的少女心新春禮盒將傳統甜米糕改良，做成法式甜點可麗露造型，更能激發食慾。口味也精心設計，有荔枝鳳梨綠茶、玫瑰紫芋豆沙…多種特色風味可以選擇。

▲過年禮盒。（圖／pinkoi提供）

2.林貞粿行 富粿長春年糕禮盒

林貞粿行將年節必吃的年糕創新，年糕本身選用在地優質米，結合細緻工法製成，口味則有旺來鳳梨、黑糖桂圓、相思紅豆等新潮的選擇，讓人更想嘗試看看。

▲過年禮盒。（圖／pinkoi提供）

【暖心公益】

1.喜憨兒基金會 福虎旺來禮盒

喜憨兒社會福利基金會2022新春限定禮盒，透過烘焙師傅與老師，細心帶領憨兒們學習烘焙技術，集結過年必吃的酥餅、小塔與牛軋糖，為大家帶來7種兼具愛心溫度的手作美味糕餅。

▲過年禮盒。（圖／pinkoi提供）

2.愛不囉嗦 虎虎生財麻將蜂蜜蛋糕禮盒

唐氏症基金會打造的公益品牌「愛不囉嗦」，貼心雇用唐寶寶及身心障礙者，為大家帶來具幸福溫度的手工糕點。2022攜手人氣糕餅店一之鄉，推出虎虎生財麻將蜂蜜蛋糕，外型融入媽祖、168一路發麻將等元素，祝福大家新年發大財。

▲過年禮盒。（圖／pinkoi提供）

關鍵字：

pinkoi, 過年, 禮盒, 送禮

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