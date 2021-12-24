星巴克「栗香蒙布朗風味那堤」回歸　6款高顏值草莓甜點推薦

記者蔡惠如／綜合報導

過完耶誕節，新年便不遠了，星巴克在滿滿節慶感的太妃核果那堤之後，再以「栗香蒙布朗風味那堤」回歸來慶賀下新年到來，此外即將滿滿夢幻風的草莓季也將登場，除了星巴克之外，還有其他高顏值草莓甜點也很值得一試。

▲栗香蒙布朗風味那堤，12／27正式開賣，售價145元起。（圖／各業者提供）

星巴克今年在12／27正式開售「栗香蒙布朗風味那堤」，同時也推出3款糕點，包括「草莓蛋糕三明治」、「草莓生乳捲」、「草莓優格飲」，將飽滿新鮮的草莓夾在天使蛋糕體裡或捲入生乳鮮奶油，讓消費者能嚐到冬季盛典的豐潤滋味。

▲草莓蛋糕三明治、草莓生乳捲。

另以棕櫚糖甜點聞名的「SUGARbISTRO」，除了在屏東開設TO GO選物概念店之外，也根據季節結合旗下主打食材棕櫚糖，推出季節限定的「草莓棕糖戚風蛋糕」，超文青的漸層搭配鮮明的草莓，光看就有滿滿的幸福感，搭配法國的動物鮮奶油，清爽不甜膩。

金色三麥在新竹巨城店PARK15，除了店內出現花園場景外，還提供旗下另一間女性餐酒館「微兜petit doux」的招牌甜點瓦帕鬆餅，且搭配季節的「草莓瓦帕鬆餅」只在冬季限定供應，包括草莓瓦帕鬆餅與草莓雲朵瓦帕鬆餅通通吃得到。

85度C則與Hello Kitty和My Melody聯名，推出特殊造型蛋糕，引入草莓、旋轉咖啡杯、旋轉木馬的遊樂園元素，包括7吋和6吋蛋糕與和2款杯裝小蛋糕，搭配可愛專屬蛋糕盒，從蛋糕到外盒全都超級夢幻，而7吋和6吋蛋糕盒內的墊高板，還可以DIY做成相框。

同場加映：微醉草莓煉乳用喝的

女性啤酒品牌HOROYOI微醉也在冬季推出限定口味「草莓煉乳」，酸甜的草莓與濃醇煉乳結合，讓濃郁口感中帶有一絲酸甜的清爽滋味，3%低酒精濃度平常喝也無負擔，瓶身採用浪漫粉色，搭配冬日雪景及節慶元素裝飾，呈現甜蜜浪漫的冬日粉紅氣息，是草莓控想放鬆的好選擇，單瓶售價49元。