fb ig video ETtoday search mobile

47歲賈靜雯聖誕穿搭根本少女　米倉涼子薄紗深V貴婦裝辣翻

>

▲▼賈靜雯,米倉涼子 。（圖／翻攝賈靜雯臉書,ryoko_yonekura_0801 IG）

▲賈靜雯綠色高領毛衣搭黑裙，被一票星友讚宛如少女。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節穿什麼？金馬影后賈靜雯今完美示範，身穿亮綠色高領毛衣搭配黑色膝上短裙、長筒靴，斜背義大利品牌Bottega Veneta要價71,500元的Cassette編織金屬小羊皮肩背包，問粉絲「喜歡我這樣的耶誕裝扮嗎？祝大家平安、喜樂」，俏麗模樣立刻引來一票星友大讚，在電影《瀑布》演她女兒的女星王淨留言說：「是哪裡來的少女？｣

▲▼賈靜雯,米倉涼子 。（圖／翻攝賈靜雯臉書,ryoko_yonekura_0801 IG）

▲賈靜雯搭配Bottega Veneta要價71,500元的Cassette編織金屬小羊皮肩背包，充滿節慶氣氛。

47歲的賈靜雯事業、家庭兩得意，正值巔峰狀態，聖誕穿搭輕鬆贏得目光，尤其是金屬光澤感的Bottega Veneta小羊皮包，更添節慶感，不僅星友王淨誇讚，男星林柏宏也嘴甜說：「簡直少女。｣黃小柔也說：「吹口哨了。｣

▲▼賈靜雯,米倉涼子 。（圖／翻攝賈靜雯臉書,ryoko_yonekura_0801 IG）

▲日劇女王米倉涼子黑色低胸透視裝搭配FENDI手拿包，貴氣十足。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

有別於賈靜雯的少女裝扮，46歲的日劇女王米倉涼子走貴婦路線，近日她主演的《派遣女醫X》第七季播出完結篇，平均收視率衝上17.7％、瞬間最高收視率更突破21.9％，穩坐2021年度最強日劇寶座，讓她相當風光，今她曬出的聖誕照，穿黑色低胸透視裝搭配毛領外套顯得性感，搭配黃色FENDI手拿包，在聖誕樹旁留影，貴氣逼人。

►陳美鳳香奈兒帽子一戴30年！　女星大讚「太懂得收藏了」

►關穎千萬寶格麗珠寶收藏曝光　三圈蛇錶氣勢驚人

 

關鍵字：

賈靜雯, 米倉涼子

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

陳美鳳香奈兒帽子一戴30年！　女星大讚「太懂得收藏了」

陳美鳳香奈兒帽子一戴30年！　女星大讚「太懂得收藏了」

關穎千萬寶格麗珠寶收藏曝光　三圈蛇錶氣勢驚人

關穎千萬寶格麗珠寶收藏曝光　三圈蛇錶氣勢驚人

LV可愛嬌客在台曝光　衝浪者、日本武士造型吊墜與胸針兩用

LV可愛嬌客在台曝光　衝浪者、日本武士造型吊墜與胸針兩用

凱特王子妃帶貨力嚇人！　穿5萬MIU MIU衫秒斷貨 曾馨瑩與大陸男星撞6.3萬元男裝　腳踩香奈兒鞋跳霹靂舞 納達爾646萬新歡上手　RICHARD MILLE首創蝶形自動盤防過度上鍊 台北101史上最長跨年煙火秀模擬曝光！　首創高樓架設愛心煙火 招手小虎髮飾Q爆　招財貓也躍上髮際迎新年 G-SHOCK黑白錶好威！　幾何設計源自日本搖滾天王的吉他圖騰 CITIZEN亮彩機械錶出籠　入門款15,000元有找

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面