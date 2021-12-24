47歲賈靜雯聖誕穿搭根本少女　米倉涼子薄紗深V貴婦裝辣翻

▲賈靜雯綠色高領毛衣搭黑裙，被一票星友讚宛如少女。（圖／翻攝賈靜雯臉書）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節穿什麼？金馬影后賈靜雯今完美示範，身穿亮綠色高領毛衣搭配黑色膝上短裙、長筒靴，斜背義大利品牌Bottega Veneta要價71,500元的Cassette編織金屬小羊皮肩背包，問粉絲「喜歡我這樣的耶誕裝扮嗎？祝大家平安、喜樂」，俏麗模樣立刻引來一票星友大讚，在電影《瀑布》演她女兒的女星王淨留言說：「是哪裡來的少女？｣

▲賈靜雯搭配Bottega Veneta要價71,500元的Cassette編織金屬小羊皮肩背包，充滿節慶氣氛。

47歲的賈靜雯事業、家庭兩得意，正值巔峰狀態，聖誕穿搭輕鬆贏得目光，尤其是金屬光澤感的Bottega Veneta小羊皮包，更添節慶感，不僅星友王淨誇讚，男星林柏宏也嘴甜說：「簡直少女。｣黃小柔也說：「吹口哨了。｣

▲日劇女王米倉涼子黑色低胸透視裝搭配FENDI手拿包，貴氣十足。（圖／翻攝ryoko_yonekura_0801 IG）

有別於賈靜雯的少女裝扮，46歲的日劇女王米倉涼子走貴婦路線，近日她主演的《派遣女醫X》第七季播出完結篇，平均收視率衝上17.7％、瞬間最高收視率更突破21.9％，穩坐2021年度最強日劇寶座，讓她相當風光，今她曬出的聖誕照，穿黑色低胸透視裝搭配毛領外套顯得性感，搭配黃色FENDI手拿包，在聖誕樹旁留影，貴氣逼人。

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