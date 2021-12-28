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LOEWE聯名《神隱少女》夯包曝光！千尋、湯婆婆、無臉男可愛炸裂

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝IG@jonathan.anderson

還記得LOEWE年初攜手吉卜力動畫《龍貓》聯乘系列的熱賣景況嗎？2021年還沒過完，品牌創意總監Jonathan Anderson在IG上搶先宣布迎來第二波聯名企劃，是與《神隱少女》合作，讓不少宮崎駿粉絲們心花怒放，只見劇中主角千尋、無臉男、湯婆婆......全都躍上了經典夯包，且不必等太久，系列在明年1月7日就會上市，簡直太令人期待了！

▲LOEWE《神隱少女》聯名曝光 。（圖／翻攝IG）

▲LOEWE《神隱少女》聯名曝光 。（圖／翻攝IG）

▲LOEWE《神隱少女》聯名曝光 。（圖／翻攝IG）

先前LOEWE基金會大動作宣布，將會在未來三年資助吉卜力美術館所有的營運與展覽企劃，就讓紛絲們猜測雙方可能會再度合作，果然事隔不到幾月，品牌創意總監Jonathan Anderson就在個人IG上曝光與《神隱少女》的全新聯乘單品。


作為最會製造話題的品牌總監之一，Jonathan Anderson先是Po出一張LOEWE紙袋照片，並在畫面中悄悄放入《神隱少女》中被變成小老鼠的巨嬰寶寶，成功引起話題後，緊接著在一口氣釋出巧妙融入品牌夯包的千尋、無臉男、湯婆婆，還有可愛到不行的煤炭精靈與巨嬰變身成的小老鼠，瞬間爆擊粉絲們的心臟，超想立馬購入收藏。

▲LOEWE《神隱少女》聯名曝光 。（圖／翻攝IG）

▲LOEWE《神隱少女》聯名曝光 。（圖／翻攝IG）

▲LOEWE《神隱少女》聯名曝光 。（圖／翻攝IG）

雖然目前還沒辦法看見商品全貌，但包款上的滿滿細節照樣一點都不馬虎，除了煤炭精靈、巨嬰鼠寶寶、還有無臉男以品牌招牌的鑲嵌拼皮技術詮釋，其中千尋的腮紅、湯婆婆的眼妝、痣與頭髮、服裝都運用刺繡工藝打造立體感，另外，品牌還首度綴上水晶，呈現湯婆婆帶滿手指的奢華戒指，精緻模樣讓人不心動都難，此系列將於明年1月7日上市，喜好宮崎駿動畫的粉絲們千萬不能錯過！

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關鍵字：

LOEWE, 神隱少女, 無臉男, 千尋, 湯婆婆

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