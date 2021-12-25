減重必看！「6種食物」讓你越吃越瘦，還能促進腸胃消化

▲6種瘦身食物，減重者快筆記！（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

很多人瘦身不成，都是因為吃錯東西，其實吃對食物不僅能幫你增加飽足感，同時更能促進消化，有效抑制肥胖，網搜6種食物讓你越吃越瘦，嘴饞時吃它們就沒錯！

#青花菜

青花菜富含植物性化學成分，可抗氧化而使癌細胞不易形成，同時富含豐富纖維質，能夠增加飽足感，同時促進腸胃蠕動，有效抑制肥胖，更含豐富維他命C可養顏美容，對身體健康好處多。

#蘑菇

蘑菇中含有可溶性纖維，能促進食物消化，同時改善嘗到環境，100克蘑菇僅24大卡，多吃不胖又能增加飽腹感，更可幫助清除腸道垃圾且代謝多餘油脂。

#海帶

海帶和蘑菇一樣，富含可溶性食物纖維，能幫助代謝消化，其中另含豐富碘元素能加速糖原和脂肪的分解，鉀元素也幫助提高脂肪燃燒速度。

#堅果

堅果是減重時補充好油脂的食物，能補好油同時增加飽腹感，也能提升體內新陳代謝和脂肪燃燒，雖然是好油但還是別攝取過多，小心熱量超標。

#葡萄柚

葡萄柚能有效抑制食慾，也曾有研究顯示，飯前吃一半新鮮葡萄柚的人，平均在3個月內減掉1.6公斤，因為有葡萄柚內含有特殊的酶， 能夠影響人體對糖分的吸收， 使糖分不再輕易地轉化成脂肪。

#麥片

麥片含有豐富食物纖維，減重時候吃有很好的飽腹效果，能幫助抑制血糖急遽升高，對於減肥幫助效果多多，不少人喜歡早餐吃麥片，不僅能加速腸胃蠕動，還能提高一整天的新陳代謝，加快燃燒脂肪。