伊能靜烏黑長髮是招牌，5年前竟曾圓形禿！公開食療5秘訣逆轉

記者李薇／綜合報導 圖／翻攝伊能靜微博、小紅書

53歲的伊能靜是演藝圈保養有道的女藝人之一，長年駐顏有術，就算年過半百，外貌依舊看不出她的真實年齡。即使先前曾被發現竟然有幾根白頭髮出鏡，被網友笑稱「奶奶」，但她用高EQ面對，留言回應：「我說過最浪漫的事，就是和你們一起慢慢變老。」實際上，她曾透露生完第二胎女兒米粒後，嚴重掉髮甚至圓形禿，不過如今在鏡頭前她一頭烏黑亮麗有如柔順黑色瀑布的長直髮，完全看不出來曾歷經禿頂危機。

伊能靜對於養髮有一套自己的極致要求，絕不染燙加上食療養生與日常保養，讓她面臨禿頂危機後，慢慢將頭髮養回來。她透露曾去生髮醫院求醫，做了頭皮、毛囊等檢測項目，但最後結果是要花超過15萬人民幣（約台幣65萬元）才能解決問題，讓她大喊：「也太貴了吧！」不過最後她靠著食補成功擺脫禿頂危機，日前她也在《小紅書》上分享她的4大食療秘訣。

伊能靜分享聽了生髮醫院的高額治療費用後，在皮膚科醫生的建議下先去醫院驗血檢查，發現原來她因「嚴重貧血」問題，導致頭髮變得稀疏，於是她開始對症下藥，用溫和的方式解決問題。

1.補充鐵劑與鈣鎂鋅：補足體內不足的營養素。

2.多吃菠菜、豬肝、黑芝麻：富含鐵質的食物，在日常就要記得盡量補充，此外伊能靜連休閒時間吃的軟糖零食，都特別買含鐵軟糖，讓自己更多的補充到含鐵的食物。同時富含鐵與鈣的黑芝麻，她也會吃無糖黑芝麻丸來補充，甚至買黑芝麻粉沖泡著喝。

3.六味補氣水：伊能靜認為「氣血補好，就會年輕漂亮」，她分享自己的補氣秘方，就是將「當歸」、「黃耆」、「黨蔘」、「枸杞」、「紅棗」、「蘋果」煮開，裝到保溫瓶中當水喝。在補氣過程中若有較上火的時候，也能喝蔬菜汁平衡一下。

4.西洋蔘水：除了自製的六味補氣水外，伊能靜還會喝西洋蔘水，全面補足體內底氣。