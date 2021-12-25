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關穎連曬百萬珠寶錶　170萬卡地亞美洲豹手環錶吸睛

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▲▼關穎 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲蔡依倫（左）與關穎開心聚餐，關穎的美洲豹錶非常吸睛。（圖／翻攝kwanterri IG）

記者陳雅韻／台北報導

一只漂亮的珠寶錶，既可閱讀時間，亦可作為手環，因兼具實用與美感而深受名媛貴婦歡迎。熱愛時尚的關穎近日接連示範完美穿搭，與名媛蔡依倫夫婦聚餐時，特別戴上卡地亞（Cartier）標誌性的Panthère de Cartier美洲豹手環腕錶，套在駝色上衣的袖子上，非常吸睛。

▲▼關穎 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲關穎將Panthère de Cartier美洲豹手環腕錶戴在袖子上。（圖／翻攝kwanterri IG）

卡地亞美洲豹系列是關穎鍾愛的設計之一，曾曬過美洲豹鑽錶、呈現慵懶趴姿的美洲豹鑽戒、霸氣的豹頭戒指與小豹點綴的太陽眼鏡等。此次她與老公、蔡依倫夫婦開心聚餐，她穿豹紋背心搭配要價1,700,000元的美洲豹手環腕錶，18K金打造的開口式環圈，一端是豹頭設計，另一端則是黑色真漆面盤，錶圈鑲嵌美鑽，風格摩登。

▲▼關穎 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹手環腕錶，1,700,000元。（圖／卡地亞提供）

寶格麗（BVLGARI）Serpenti蛇形珠寶與腕錶系列是關穎另一心頭好，收藏鑽戒、鑽石手環與近期曝光的珠寶錶，若想分辨究竟是手環或腕錶，可從蛇首究竟是圓弧或尖形判斷，她日前所戴的三圈造型Serpenti珠寶錶即是較尖的設計，開啟蛇首即可判讀時間。

▲▼關穎 。（圖／翻攝kwanterri IG）

▲關穎日前出席晚宴，佩戴寶格麗約8,459,000元Serpenti珠寶錶。（圖／翻攝kwanterri IG）

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關鍵字：

關穎, BVLGARI, 寶格麗, Cartier, 卡地亞

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