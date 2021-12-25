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Seiko琺瑯面女錶不到5萬！　新月限量款浪漫指數破表　

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▲▼Seiko,Oris 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage推出首款琺瑯面盤女錶SPB234J1，42,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko腕錶系列定位明確，旗下於2010年設立的Presage系列，是專為喜愛日式美學設計的錶迷而生，特別是由資深琺瑯職人橫澤滿（Mitsuru Yokosawa）所監製的琺瑯錶款，因做工細膩且價格相宜，深受市場歡迎，近日終於迎來兩款專為女性設計的錶款，當中全球限量1,000只、台灣限量30只的「新月」SPB236J1錶款，靈感源自日本著名故事《竹取物語》，風格浪漫。

▲▼Seiko,Oris 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage推出首款琺瑯面盤女錶SPB234J1，42,500元。

兩款Seiko Presage琺瑯面盤女錶，皆採用金色鍍層的不鏽鋼材質打造34.3mm錶殼，由琺瑯職人橫澤滿及他的領軍的工匠團隊操刀製成綴飾細長羅馬數字時標的琺瑯面盤，SPB234J1腕錶為白色琺瑯面搭配深藍色指針；發想自《竹取物語》的深藍面盤SPB236J1錶款則於12時至8時位置裝飾新月，內部的羅馬數字點綴金色，經過九次以上的反覆塗層達到完美境界，與另一邊的白色時標形成對比，再配上末端裝飾新月的秒針，呼應故事的月亮主題。兩款女錶均搭載6R31機械機芯，動力儲存長達70小時。

▲▼Seiko,Oris 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage以日本傳統故事《竹取物語》為靈感，打造深藍「新月」琺瑯面盤女錶SPB236J1，49,000元。

瑞士機械錶品牌ORIS近日也推出典雅款式，旗下Rectangular方形錶以新的比例重新回歸，設計帶有裝飾藝術的風格，線條環繞著方形面盤的內外緣，搭配數字時標與劍形指針，面盤有白、藍色、碳灰和波爾多紅色款式，搭配可快拆皮革錶帶，是男女皆宜之作。

▲▼Seiko,Oris 。（圖／公關照）

▲ORIS裝飾藝術風格的Rectangular方形錶，55,000元。（圖／ORIS提供）

►Seiko聯名《航海王》萬元錶帥翻　5大角色絕招盡出

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關鍵字：

Seiko, ORIS

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