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楊紫化妝師空空賞全公開　大師級明星妝容靠7單品搞定

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▲▼楊紫。（圖／翻攝王耀葳微博）

記者李薇／綜合報導　圖／翻攝王耀葳微博、宮長老師《小紅書》

大陸女星楊紫童星出身，5歲就出道，至今累積超過60部作品，被視為大陸演藝圈繼楊冪、趙麗穎之後的90後頂流小花代表，更有「收視保證頂流小花」之稱。近年因《香蜜沉沉燼如霜》、《親愛的，熱愛的》兩部爆款劇人氣直直升，還主演《戰長沙》、《大嫁風尚》等豆瓣評分破8的高評好劇，讓年僅29歲的她，未來星途前景大好，人氣也越來越旺，楊紫妝容更成了《小紅書》熱門話題。

▲▼楊紫。（圖／翻攝王耀葳微博）

楊紫的鵝蛋臉型搭配水汪汪大眼睛，讓她天生就是美人胚子，透過妝容與服裝搭配，扮相可甜可鹽。日前，楊紫的化妝師王耀葳更在《小紅書》上公開了楊紫平日彩妝上的小偏好，包含她特別愛收藏口紅，尤其是DIOR紅蓋唇露 #707，更是楊紫與化妝師王耀葳的愛用好物，王耀葳更表示雖然 #999色號超經典，但 #707是他不斷用完還會回購的大愛色號。

▲▼楊紫化妝師愛用好物。（圖／翻攝官網）

此外，王耀葳也公開了彩妝愛用好物，供女生們參考，想要畫出明星款妝容，可以靠櫃試用把這些好物收編喔！

1. ARMANI 輕透亮絲光粉底

雖然目前同款粉底液藍標、紅標都頗紅，但王耀葳仍然超愛這罐基本款，主因是用了許多粉底液後，他認為此款的持久度、抗氧度、顏色效果表現都很值得讚賞。

▲▼楊紫化妝師愛用好物。（圖／翻攝官網）

2. IPSA 晶透溢彩粉底霜

遮瑕度、厚薄度剛好、滋潤度也適中，且軟管的設計攜帶方便！王耀葳更特別分享了一個色號選擇小Tips，若是怕粉底顏色太偏黃的話，這款可以選擇2開頭的色號，色調會更剛好。

3. IPSA 誘光隱色遮瑕組

這款三色遮瑕盤堪稱遮瑕界始祖級的神物，三色遮瑕還有調色空間，能自製最符合自我膚況的遮瑕色彩。王耀葳分享有時他會將乾掉的粉底液也拿進來調色，整體遮瑕效果更佳。

▲▼楊紫化妝師愛用好物。（圖／翻攝官網）

4. Bobbi Brown 微煦眼影 #4

在王耀葳手中這顆眼影另一個更完美的用途是「修容」，原因是許多修容產品的色調偏紅，使用上容易有「妝感太重」的效果，如果使用大地顏色修容，反而是剛剛好的妝感。

▲▼楊紫化妝師愛用好物。（圖／翻攝官網）

5. M.A.C. 9宮格大地色系眼影盤 #AMBER TIMES NIN

超好用的大地色系眼影，幾乎可以說是化妝包必備款，這款眼影盤幾乎囊括了所有會用上的大地色眼影，連明星款妝感都是靠這盤就能輕鬆畫出，真的超值得投資。

▲▼楊紫化妝師愛用好物。（圖／翻攝官網）

6. Stila液態眉筆

雖然在台灣現在較難買到，但這隻眉筆的極細筆頭，可以完美勾勒出一根一根的眉毛線條，且因為它不暈染掉色的極佳效果，即使當你撥動瀏海時，也不會破壞精心勾勒的眉毛線條。

7. Tweezerman 鑷子、剪刀

工欲善其事，必先利其器。化妝也適用這個道理，在化妝過程中整理眉型、黏貼假睫毛時，都需要一組好的工具，王耀葳大推這個品牌，主因是在鑷子的合口度密合的非常好，不會讓你在化妝時，因工具不好用而有落漆感。

▲▼楊紫化妝師愛用好物。（圖／翻攝官網）

關鍵字：

楊紫, 楊紫化妝師, 王耀葳, 化妝包, 口紅, 眼影, 粉底, 眉筆, 遮瑕

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