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藝術家太狂彩色機芯上簽名　Roger Dubuis陀飛輪還暗藏兩顆星星

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▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis Excalibur Gully Monotourbillon手動上鍊腕錶，4,410,000元。（圖／Roger Dubuis提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶Roger Dubuis（羅杰杜彼）近期與城市藝術緊密相扣，邀出身塗鴉創作的法國當代藝術家Gully聯手，打造全球限量8只的Excalibur Gully Monotourbillon王者系列單陀飛輪腕錶，重新演繹此系列最具標誌性的星形元素，運用他知名的單線技法創作，向其首件街頭塗鴉作品致敬，錶上鮮明色彩一「線」呵成，在面盤左上角和右下角平行懸浮著兩顆新誕生的星星。

▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲藝術家Gully知名的單線技法創作運用在Roger Dubuis Excalibur Gully Monotourbillon手動上鍊腕錶上。

▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Roger Dubuis Excalibur Gully Monotourbillon手動上鍊腕錶的時標與指針填入Super-Luminova™夜光塗料，在暗夜發光。

欣賞Excalibur Gully Monotourbillon王者系列單陀飛輪腕錶，可從中心開始，Gully的手筆直向 11 時方向移動，繪製出「G」字的一部分，緊接著朝3時方向移動但途中改變方向勾勒出「Y」字，陸續構成兩個「L」字與「U」字，並在字母上覆上螢光亮彩噴漆，大方在錶上簽下自己的名字，而時標與指針則填入Super-Luminova™夜光塗料，在暗夜中閃閃發光。

▲▼ Roger Dubuis 。（圖／公關照）

▲Franck Muller在美國與加拿大發表Vanguard™ Skeleton Color Dreams腕錶。（圖／翻攝Franck Muller IG）

瘋玩色彩的Franck Muller，則於美國與加拿大發表Vanguard™ Skeleton Color Dreams鏤空錶，錶殼為黑色碳纖維材質，面盤與錶背顯露的機芯錶橋結構，則用上8種鮮豔色彩裝飾，高調設計讓人一眼就認出是出自Franck Muller。

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關鍵字：

Franck Muller, Roger Dubuis, 羅杰杜彼

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