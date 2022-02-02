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減重名醫宋晏仁靠斷食和211餐盤　狂甩20公斤保證一輩子不復胖

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▲▼ 女孩。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲過完年，減肥大業就要重新開始了！（圖／示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者李薇／綜合報導

過年時免不了大魚大肉，這段期間也難得跟許多家人朋友見面，飲食難免失控，也許餐桌上還會飲酒，一週年假過去後，不知不覺身上的肥肉也多長了好幾公斤。減肥方法很多，過去很長一段時間「168斷食減肥法」夯了許久，曾任衛生署副署長的減肥名醫宋晏仁也用自身的經歷，搭配他提倡的「211餐盤」，成功減重20公斤，年假還有幾天，先未雨綢繆，想想年後開工，失衡的體重要如何努力控制。

▲▼宋晏仁減肥。（圖／翻攝宋晏仁醫師的211全平衡瘦身法臉書）

▲減肥名醫宋晏仁靠著211餐盤，成功甩肉20公斤。這個方法即使是外食也能做到喔！（圖／翻攝宋晏仁醫師的211全平衡瘦身法臉書）

64歲的宋晏仁，現在的模樣清瘦，連體脂計也認證他的身體年齡44歲，外表真看不出來已經年過60。很難想像180公分、體重約70公斤的他，過去曾經每天可樂不離手，體重高達93公斤，健康檢查紅字多多，健康出狀況後，他靠斷食與211餐盤，成功減重，並有信心「一輩子不復胖」。以下就來看看他的減肥方法。

間歇性斷食

不論是常見的168，或是186，甚至是231斷食減肥法。其原理都是透過禁食時間拉長，讓體內胰島素下降、升糖素作用，消耗禁食期間在脂肪中儲存的能量。升糖素作用是此斷食法能有效燃燒脂肪的原理。

211平衡餐盤

改良至哈佛大學的「健康飲食餐盤」，所謂的211餐盤極為蔬菜1/2、蛋白質1/4、全穀類1/4。進食順序可先從蛋白質開始，接著才是蔬菜與全穀類，減重時也不喝湯，吃飯時就水吃，吃之前先喝250 cc的水，吃飯過程中再配250cc，通常一天的水量在間歇性斷食的兩餐期間，就能攝取到一半。

為了延長血糖穩定時間，後來宋晏仁又將全穀類食物換成油脂類，選擇堅果、酪梨、五花豬、起司等，提升用餐時的飽足感。

▲▼宋晏仁減肥。（圖／翻攝宋晏仁醫師的211全平衡瘦身法臉書）

▲▼宋晏仁減肥。（圖／翻攝宋晏仁醫師的211全平衡瘦身法臉書）

▲即使外食，也能輕鬆掌握的211原則。（圖／翻攝宋晏仁醫師的211全平衡瘦身法臉書）

關鍵字：

減重, 減肥, 斷食, 168斷食, 211餐盤, 減肥名醫, 宋晏仁

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