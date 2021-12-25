錶面綻放鑽石向日葵　時標點綴鑽石花

▲海瑞溫斯頓Premier系列Sunflower 36毫米自動腕錶，各2,230,000元。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

花卉是不少珠寶品牌熱衷設計的主題，「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日推出2款全新Premier Sunflower腕錶，於面盤上展現華麗綻放的向日葵圖案，12個時標變身為鑽石花朵，面盤中央則圍繞鑲嵌著8朵略小一些的向日葵，花瓣以鑽石打造，並搭配紅寶石或藍寶石點綴花芯，著實華美，紅色或紅色錶款各限量30只。

▲海瑞溫斯頓Premier系列Sunflower 36毫米自動腕錶，面盤點綴閃亮的鑽石向日葵。

向日葵圖案最早出現在海瑞溫斯頓1950年代的典藏設計草圖中，新款Premier Sunflower腕錶特別強調立體面盤設計，艷紅色或皇家藍色珍珠母貝面盤上雕琢出12塊蛋面設計，對應12朵鑽石小花，中央花盤則由彩寶與美鑽構成珠寶花束，閃耀迷人火光；而透明錶背顯露自動上鍊機芯HW2008，具72小時動力儲存，是內外兼具的機械珠寶錶。

▲梵克雅寶Marguerite Secrète神秘錶，4,900,000元。（圖／翻攝梵克雅寶官網，以下同）

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）擅長描繪大自然的美態，經常以花卉為主角創作迷人時計，一款Marguerite Secrète神秘錶即展現可愛的小雛菊，花瓣鑲滿鑽石、花蕊則鑲嵌黃色藍寶石，顯露時間的面盤藏於花蕊之下，更令人驚喜的是不僅是漂亮手環、時計，還可轉化成胸針佩戴。

▲梵克雅寶Marguerite Secrète神秘錶打開花蕊處顯露時間。

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