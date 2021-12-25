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詢問度飆升！THE FACE SHOP、IPSA攜手潮牌推出「最美聯名」

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▲▼THE FACE SHOP聯手潮牌推出最美聯名 。（圖／品牌提供）

▲美妝聯名包裝讓人耳目一新。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

近來美妝品牌搶推跨界聯名令人耳目一新，韓系美妝THE FACE SHOP和南韓潮流品牌DEW E DEW E ，推出迷霧幻采彩妝系列，日系美妝IPSA也以「專注平衡」為概念，攜手時尚品牌mouggan共同推出ZERO小零瓶聯名禮盒。

▲▼THE FACE SHOP聯手潮牌推出最美聯名 。（圖／品牌提供）

THE FACE SHOP 年末與DEW E DEW E一起，推出限量聯名迷霧幻采彩妝系列。潮牌「DEW E DEW E」以浪漫帥氣的風格，打造女性獨特魅力，也因此受到許多時髦名人喜愛，像是BLACKPINK Jennie、Rosé以及人氣歌手IU、請夏等等。

▲▼THE FACE SHOP聯手潮牌推出最美聯名 。（圖／品牌提供）

▲THE FACE SHOP 迷霧幻采限量彩妝。

此次聯名將時裝浪漫主義重新詮釋，完整呈現在迷霧幻采聯名系列中。其中最推薦迷霧幻采衣櫃眼影盤，獨特設計包裝與多樣色彩質地必入手，輕輕抹上就像臉頰本身的自然紅潤亮采的玫瑰腮紅和亮采霜，簡單幾個步驟讓你展現浪漫帥氣妝容。

▲▼THE FACE SHOP聯手潮牌推出最美聯名 。（圖／品牌提供）

▲IPSA X mouggan ZERO小零瓶聯名禮盒，3,000元。

讓保養成為生活平衡的一環，IPSA X mouggan ZERO小零瓶聯名禮盒內含淨化歸0前導精萃50ml與撥筋按摩套組：白玉撥筋棒+皮革保護套。小零瓶加上白玉撥筋棒讓小臉立現，趕走泡泡臉，新的一年讓你迎接滿滿桃花。

▲▼THE FACE SHOP聯手潮牌推出最美聯名 。（圖／品牌提供）

白玉撥筋棒延伸小零瓶清透淨化之概念，設計出潤透混色感，使用厚實玉石材質打造極好手握質感，圓尖頭柄可運用於各種穴道，弧形柄身完美服貼全臉輪廓，不僅能按壓舒緩更能提拉小臉。

關鍵字：

THE FACE UP, IPSA, 潮牌, 聯名

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