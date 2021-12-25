fb ig video ETtoday search mobile

排便卡卡？營養師教你「438纖食法」，讓便秘別來亂

>

▲▼營養師教438纖食法。（圖／Unsplash）

▲便祕不僅會小腹變大，連皮膚都會變很差。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

如果常常無法順利排便、排便量不多、擦拭時擦不乾淨，以上都可稱作便秘，便祕不只讓腸胃無法清淨，還可能導致皮膚暗沈、長痘痘，甚至變成小腹婆，營養師高敏敏教你「438纖食法」，讓你吃進去趕快排出， 減少腸道廢物堆積。

高敏敏提到，想要解決便秘問題，養好腸道且補充膳食纖維是很重要的關鍵，通常膳食纖維廣泛存在於蔬果和全榖雜糧類中，並為非水溶性粗纖維和水溶性纖維，如何正確吃才是重點。

▲▼營養師教438纖食法。（圖／Unsplash）

像是糙米、菜梗、葉菜、果皮中都含有非水溶性粗纖維，適量攝取能夠增加糞便體積，刺激腸道蠕動，使糞便容易推出；而水果果肉、蘋果、香蕉、奇亞籽、洋車前子中都含有豐富的水溶性纖維，它能夠幫助吸附腸道髒污，加上吸水後會變成凍狀膠質，使糞便更柔軟，建議多喝水，讓水與水溶性纖維結合，更能解決便秘問題。

▲▼營養師教438纖食法。（圖／Unsplash）

想要腸道乾淨溜溜，可以嘗試「438纖食法」，也就是每天4拳頭蔬菜、3拳頭水果、8杯水（一杯約為250ml），除此之外也建議每餐要攝取1/3的未精緻全穀雜糧，因為它們是富含纖維的原型食物。另外也提醒大家有便意時，千萬別忍耐，因為憋便是便秘的原因之一，建議可以找出適合自己排便的時間，久而久之就能按時上廁所．

▲▼營養師教438纖食法。（圖／Unsplash）

高敏敏也建議上廁所可以拿小椅子踏腳，改善排便姿勢 幫助糞便更容易排出，上廁所手玩手機，上廁所注意力不集中，反而增加便秘跟痔瘡的機率，最後千萬別依賴排便輔助品，因為治標更要治本，必須找出便秘真正原因才能有效改善。

▲▼營養師教438纖食法。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

便秘, 排便, 飲食, 營養師高敏敏

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

能為朋友上刀山、下火海的TOP 3星座　第一名為朋友連另一半都要靠邊站

能為朋友上刀山、下火海的TOP 3星座　第一名為朋友連另一半都要靠邊站

活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌

活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌

47歲賈靜雯聖誕穿搭根本少女　米倉涼子薄紗深V貴婦裝辣翻 迪麗熱巴秀「美背蝴蝶骨」造型超銷魂！網卻指出「一敗筆」：拜託換團隊 日本女性正流行「溫活」！做5件小事改善手腳冰冷、暖暖過冬 減重必看！「6種食物」讓你越吃越瘦，還能促進腸胃消化 陳美鳳香奈兒帽子一戴30年！　女星大讚「太懂得收藏了」 穿「羽絨外套」腫成米其林寶寶？學會6技巧就能時髦不顯胖 關穎千萬寶格麗珠寶收藏曝光　三圈蛇錶氣勢驚人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面