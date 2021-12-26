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星．變美／「瘋婆子拍打法」超有梗！范冰冰5招養出豐盈秀髮

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▲▼范冰冰5招養出豐盈秀髮。（圖／翻攝自小紅書）

▲范冰冰護髮有術，一頭秀髮讓人稱羨。（圖／翻攝自小紅書/范冰冰，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

大陸女星范冰冰擁有一頭豐盈秀髮，更被網友譽為「髮量王者」，日前她在《小紅書》分享，現代人經常熬夜、生活壓力大、吃的也不健康，多少都有掉髮問題，她大方分享獨門養髮技巧，讓你頭髮越來越豐盈。

#天天喝黑芝麻黑豆飲

先前她就公開過她每天早上喝一杯生髮飲、將黑豆、黑米、核桃打碎，用熱牛奶沖成糊糊的一杯，喝了一個月，感覺頭髮在瘋長，又黑又粗。#每天使用頭皮精華

▲▼范冰冰5招養出豐盈秀髮。（圖／翻攝自小紅書）

#頭皮精華用力塗

范冰冰分享，雖然不一定每天洗頭，但是早晚都會分別用半瓶頭皮精華，她會將頭髮分成9區，將精華抹在頭皮空隙，接著用手指輕揉按摩，將精華推薦髮縫裡，讓頭皮徹底吸收。

▲▼范冰冰5招養出豐盈秀髮。（圖／翻攝自小紅書）

#護髮油「瘋婆子拍打法」

很多人頭髮乾燥，但抹了護髮油又擔心髮絲變成一條條的很黏膩，她分享自己用一種瘋婆子拍打法，也就是先把髮油在手掌上抹開，接著用瘋狂拍打的方式，小面積快速接觸髮絲，就不怕會太黏，盡量把油抹在髮中至髮尾，千萬別碰到頭皮。

#逆吹髮根頭髮更蓬鬆

她分享洗髮後會將頭髮吹到六、七分乾，若希望頭髮第二天更為蓬鬆，建議可將後面頭髮全部往前放，逆著髮根吹，秀髮就會變得超豐盈。

▲▼范冰冰5招養出豐盈秀髮。（圖／翻攝自小紅書）

#兩把梳子梳出亮澤

將頭髮吹乾之後，她會選用鬃毛梳先逆著梳頭髮，加強頭皮和穴位部分，接著會再用板梳再梳一次，頭髮就會柔順亮澤，她分享因為不會天天洗頭，頭髮香氛噴霧也超重要，出門前噴一下，香味會讓人以為你才剛洗完頭。

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關鍵字：

范冰冰, 養髮, 技巧, 秘訣

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