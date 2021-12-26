「你得罪不起」的星座女TOP3　牡羊座上榜！外表溫柔內心精明腹黑

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有些人表面上很溫柔，好像沒有脾氣一樣，但你或許有聽過關於他的一些傳聞，傳言有人曾把他真的惹怒了，結果招來淒慘的下場。像這樣外表溫柔、內心卻精明腹黑的人，當然可以很合得來，但是你絕對不會想得罪他，今天就一起來看看「你得罪不起」的星座女TOP3，有誰上榜了吧。

TOP3：水瓶座

水瓶座看起來的確脾氣不差，因為他們最擅長的就是「偽裝」，所以就算你真的惹到他，他也不一定會表現出來，也不會告訴你，只是笑笑的，但是他會記在心裡頭，在你不注意的時候報復你，依嚴重程度，他還可能會結合他人的力量將你圍剿，讓你孤立無援，所以千萬不要惹怒了水瓶座還不自知。

TOP2：天蠍座

以愛記仇出名的天蠍座，想當然會出現在榜單上。說天蠍愛記仇，其實也是因為他們被得罪也不一定會馬上報仇，而是會等待適當的時機，將這個仇報得讓你再也不敢惹他，所以不要指望他們會忘記，只要得罪了天蠍，很難全身而退。

TOP1：牡羊座

牡羊女溫柔堅強，總給人女強人的印象，也因為他們相當精明能幹，他們敢怒敢言，卻絕不會歇斯底里的失控，而是邏輯清楚的說話，讓自己永遠站得住腳，加上他們的好勝心以及不輕易認輸的性格，如果得罪牡羊女，他將會毫不留情面的報復。