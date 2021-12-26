冷到皮皮挫！營養師曝5種「抗寒食材」　加碼4款暖身拿鐵食譜

▲營養師分享5種能幫助代謝、溫熱身體的「抗寒食物」。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

這幾天冷氣團來襲，氣溫又驟降，就算多穿幾件衣服或宅在家不出門，依舊覺得寒風刺骨、冷到皮皮挫嗎？知名營養師高敏敏就指出，有5種食材能幫助袪寒，更分享了4款暖心抗寒的拿鐵食譜，在家就能享受咖啡店等級的溫暖飲品，還能促進循環代謝，幫助身體溫熱起來。

以下5種「抗寒食材」都是祛寒有方、能幫助循環代謝的食材。

1.肉桂：含有肉桂醛，可幫助促進新陳代謝。



2.老薑：含有豐富的薑辣素，可促進血液循環、使身體暖和。



3.薑黃：薑黃素為脂溶性營養，建議搭配油脂攝取。能更好吸收。



4.黑咖啡：含有綠原酸＋咖啡因，雙重代謝成分，可啟動代謝開關。



5.溫水：人體代謝的最大源泉，務必要攝取足夠水分，才能幫助穩固代謝力。



＃無酒精－奶酒特調拿鐵



需準備材料：單品咖啡200ml、鮮奶250ml、雞蛋3顆、鮮奶油150ml、黑糖80g、肉豆蔻粉少許、鹽一小撮

作法：

1.將3顆蛋打入料理盆中，加入黑糖、鹽，攪拌均勻

2.將鮮奶和鮮奶油倒入空鍋中，用小火加熱至接沸騰即離火

3.將離火的鮮奶、鮮奶油液倒入(1)的蛋液中，同時依邊部段攪拌，變免過熱結塊，攪拌均勻並以網篩過濾

4.將咖啡與奶蛋液以2：1的比例裝入杯中，最後撒上肉豆蔻粉裝飾

＃肉桂香咖啡



需準備材料：黑咖啡180ml、肉桂粉少許、肉桂棒1支、熱鮮奶泡適量

作法：

1.咖啡與水比例約以1：10中主

2.先在咖啡杯底撒入少許肉桂粉

3.將黑咖啡倒入杯中，再倒上熱鮮奶泡並灑上少許肉桂粉，最後插入肉桂棒

＃人參拿鐵咖啡



需準備材料：人參3g（約5～10片）、單品咖啡240ml、熱鮮奶泡適量

作法：

1.將人參切成薄片，中入沸水泡約10分鐘

2.咖啡與水比例約1：10沖煮

3.將人參液倒入咖啡中輕輕攪拌均勻

4.最後加上熱鮮奶泡即可完成

＃薑黃南瓜拿鐵



需準備材料：南瓜1/4顆、牛奶150ml、黑咖啡150ml、薑泥1/4小匙、丁香粉1/8小匙、蜂蜜1/2小匙、薑黃粉適量

作法：

1.將南瓜洗乾淨切成丁，水滾後下鍋煮至熟透

2.將南瓜壓成泥，並加入薑泥、蜂蜜、丁香粉及牛奶

3.小火加熱攪拌均勻，加熱至接近沸騰

4.倒入黑咖啡繼續攪拌，溫熱即可熄火倒入杯中，最後撒上薑黃粉就完成

但高敏敏也提醒，喝太燙的咖啡、飲品，小心可能會燙傷食道，要注意溫度是否適口。另外，過多的糖分、糖漿攝取，也容易增加心血管疾病的風險，在糖分的添加上也要留意。

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