減重心好累？網揭「瘦不下來」6原因，水喝不夠也有差

▲多喝水不只能瘦身，還能養顏美容。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

明明就很努力了，為什就是瘦不下來呢？正為減重努力的你，心中肯定有這種疑問，減到最後心超累，網搜7個讓你瘦不下來的原因，早點修正讓你更快達到目標。

#減重不要太激進

減重是一條漫漫長路，要將控制飲食變成一種自然習慣，若是一開始用力過猛，後繼無力，減重很容易失敗，寧可慢慢瘦下來，也不要太快達成目標後，後面沒有力氣維持。

#睡眠不足

根據研究指出，睡眠不足容易使體內瘦素分泌下降、飢餓素分泌增加，難怪熬夜時肚子總是特別容易餓。

#水喝不夠

喝水能幫助帶動體內新陳代謝，因此每天必須攝取至少2000cc水分，少量多次飲用，有時候覺得餓並不是真餓，而是想要喝水而不自知。

#蛋白質攝取不足

很多人減重都知道要攝取優秀蛋白質，因為蛋白質不僅是人體必備營養，且它的分解速度較慢，能讓你維持較久的飽足感，肚子不容易餓，自然就比較不會想吃東西。

#飲食重口味

東西雖然吃不多，但是偏好重口味食物，過多的鈉和油都會讓你攝取過量脂肪，吃東西盡量簡單調味，沾醬都請盡量避免，這些東西才是讓你發胖的大魔王。

#沒有紀錄飲食

想要瘦身成功，建議將每天吃的食物和熱量一一記錄，交叉對比自己的飲食是否過量或是缺乏，這樣才知道要如何調整，早日達到理想體重。

►排便卡卡？營養師教你「438纖食法」，讓便秘別來亂