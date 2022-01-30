2022虎年「桃花最旺」生肖Top 4　遇到好緣分招貴人又帶財

記者王則絲／綜合報導 圖／翻攝自SBS

農曆虎年壬寅年即將來臨，究竟新的一年大家的運勢會如何呢？現在處於單身階段的朋友們，最關注的不外乎就是桃花運吧？最近命理網站就指出了虎年「桃花最旺」的生肖Top 4，不只是桃花運勢強，若是遇上好桃花，還可能會成為你的貴人，有時候更能帶出財路，以下一起看看。

Top 4：兔

屬兔的人在這一年將遇到一個多才多藝的好桃花，女生有機會認識慷慨的男人，他善於交友、喜歡與異性相處，但會對妳情有獨鍾；男生則可能遇上美麗誘人的女子，她還可能是你的貴人，或是幫你和貴人牽線。

Top 3：蛇

屬蛇的人在這一年將是個「桃花吸引機」，你將會顯得特別出眾，有許多人被你的魅力吸引，桃花運旺、運氣也好，所以這一整年可能都會在眉開眼笑之間度過喔！

Top 2：羊

屬羊的人將會結下善緣，可能會有好機遇，並且能得到順利的發展，托對方的福，在事業上也能順遂不少，此人對你來說是個吉星，能為你消災解厄。

Top 1：牛

屬牛的人有非常吉祥的桃花運，單身的人，能遇見理想的對象，有情人的人，感情會更加親密幸福，而有婚姻計畫、生子計畫的情侶，也都能有順遂的發展，此外，事業、財運也能通通帶高，虎年必定是好運的一年。