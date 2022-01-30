fb ig video ETtoday search mobile

2022虎年「桃花最旺」生肖Top 4　遇到好緣分招貴人又帶財

>

記者王則絲／綜合報導　圖／翻攝自SBS

農曆虎年壬寅年即將來臨，究竟新的一年大家的運勢會如何呢？現在處於單身階段的朋友們，最關注的不外乎就是桃花運吧？最近命理網站就指出了虎年「桃花最旺」的生肖Top 4，不只是桃花運勢強，若是遇上好桃花，還可能會成為你的貴人，有時候更能帶出財路，以下一起看看。

▲生肖桃花運。（圖／翻攝自IG）

Top 4：兔

屬兔的人在這一年將遇到一個多才多藝的好桃花，女生有機會認識慷慨的男人，他善於交友、喜歡與異性相處，但會對妳情有獨鍾；男生則可能遇上美麗誘人的女子，她還可能是你的貴人，或是幫你和貴人牽線。

▲生肖桃花運。（圖／翻攝自IG）

Top 3：蛇

屬蛇的人在這一年將是個「桃花吸引機」，你將會顯得特別出眾，有許多人被你的魅力吸引，桃花運旺、運氣也好，所以這一整年可能都會在眉開眼笑之間度過喔！

Top 2：羊

屬羊的人將會結下善緣，可能會有好機遇，並且能得到順利的發展，托對方的福，在事業上也能順遂不少，此人對你來說是個吉星，能為你消災解厄。

▲生肖桃花運。（圖／翻攝自IG）

Top 1：牛

屬牛的人有非常吉祥的桃花運，單身的人，能遇見理想的對象，有情人的人，感情會更加親密幸福，而有婚姻計畫、生子計畫的情侶，也都能有順遂的發展，此外，事業、財運也能通通帶高，虎年必定是好運的一年。

▲生肖桃花運。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

虎年, 新年, 桃花運, 生肖

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

拿完紅包要先「壓歲」　5個作法帶旺一年財庫「賺更多」

拿完紅包要先「壓歲」　5個作法帶旺一年財庫「賺更多」

羽絨衣袖口老是有黑漬　一招清潔乾淨還不傷衣物

羽絨衣袖口老是有黑漬　一招清潔乾淨還不傷衣物

新春拜年「6大禁忌」要小心！初三不宜出門、沒先聯絡也失禮

新春拜年「6大禁忌」要小心！初三不宜出門、沒先聯絡也失禮

過年拜財神供品、禁忌一次看！放錯水果小心財運跑掉 「大學T、帽T」套上就能秒出門！最近大家都買4家品牌 零濾鏡街拍最真實的巴黎女孩日常穿搭　這個IG帳號時尚迷一定要追蹤 「158cm」日本女生教2招變九頭身　不用好身材也能穿得超好看 皮膚科醫師教吃出「不長痘體質」4秘訣　「3多1少」快記好 「不消費，我拿回了人生主導權」　新年給自己的8句勵志金句 高雄skmpark開門試營運　Coach、Adidas排長龍，百雙鞋掃光

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面