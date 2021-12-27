fb ig video ETtoday search mobile

南韓美女醫師教「密集補水保濕法」　簡單4步驟養出柔嫩光澤肌

>

▲▼皮膚科醫師教「密集補水保濕法」 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教專業級密集補水保養，在家也能輕鬆做。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

冬季又冷又乾，肌膚保水度也跟著拉警報，保濕精華、保濕乳霜都用上了，還是常常感到乾燥脫屑？韓國皮膚科美女醫師李藝恩近日就分享了一套很適合冬天的「密集補水保濕法」，簡單4個步驟就能深層補水，不用花大錢做SPA、買貴婦乳霜就能養出柔嫩水光肌。

▲▼皮膚科醫師教「密集補水保濕法」 。（圖／翻攝ＩＧ）

Step 1：清潔＋精華油打底

用卸妝膏或洗面乳做好卸妝清潔後，先蒸臉或用熱毛巾熱敷3分鐘，幫助毛孔張開。在掌心取兩滴保養精華油，用雙手搓熱後，輕輕按壓全臉到吸收。

李醫師指出，洗臉後直接用精華油，能調節肌膚水油平衡，且在保濕前先用精華油打底，還能幫助提高後續產品的吸收。

▲▼皮膚科醫師教「密集補水保濕法」 。（圖／翻攝ＩＧ）

Step 2：Mummy濕敷

取多一點保濕乳霜，避開眼周，用面膜刷均勻厚塗到全臉，再用冷藏生理食鹽水浸濕化妝棉，覆蓋在乳霜上濕敷15分鐘。

這套「Mummy濕敷法」是韓國皮膚科常用的肌膚護理方法，這樣可以防止水分蒸發，並提高面霜的滲透力和保濕力，達到鎮定皮膚、提升效果的作用。

▲▼皮膚科醫師教「密集補水保濕法」 。（圖／翻攝ＩＧ）

Step 3：敷軟膜

用溫水稍微沖洗，清潔臉上剩餘沒吸收的乳霜，再用紙巾或毛巾壓乾臉上多餘水分，全臉塗抹精華打底，再敷上調好的軟膜敷15分鐘。軟膜有良好的封閉性，能幫助精華和面霜的營養成分有效吸收。

▲▼皮膚科醫師教「密集補水保濕法」 。（圖／翻攝ＩＧ）

Step 4：乳霜鎖水

撕下軟膜後，把軟膜殘留物清潔乾淨，再取比平時用量多一點的乳霜，厚塗全臉收尾，形成鎖水保濕膜，幫助留住水份和營養。

►刮痧緊緻又排毒？皮膚科醫師曝5大NG行為，讓你越保養越顯老

►皮膚科醫師都照做的7大「抗老保養守則」　洗澡時間竟也有差！

►多效又省錢！精華油6大萬用法　急救SPA、面膜前導超有感

關鍵字：

保養, 護膚, 保濕, 補水, 秘訣, 步驟, 皮膚科醫師, 醫生

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

「你得罪不起」的星座女TOP3　牡羊座上榜！外表溫柔內心精明腹黑

「你得罪不起」的星座女TOP3　牡羊座上榜！外表溫柔內心精明腹黑

活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌

活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌

來不來電，鼻子說了算　「氣味」才是男女之間的第一印象 唐嫣粉色西裝撞「純元皇后」氣場艷壓　網見一差異：御姐直接變阿姨 穿「羽絨外套」腫成米其林寶寶？學會6技巧就能時髦不顯胖 冷到皮皮挫！營養師曝5種「抗寒食材」　加碼4款暖身拿鐵食譜 練出「纖長美腿」必改6大習慣！在家穿拖鞋、放鬆趴睡居然都上榜 超好用萬用鍋7779元→2970元　一鍵按下煮飯、燉肉通通搞定 營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面