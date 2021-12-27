南韓美女醫師教「密集補水保濕法」　簡單4步驟養出柔嫩光澤肌

▲皮膚科醫師教專業級密集補水保養，在家也能輕鬆做。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@李艺恩Dr.meili

冬季又冷又乾，肌膚保水度也跟著拉警報，保濕精華、保濕乳霜都用上了，還是常常感到乾燥脫屑？韓國皮膚科美女醫師李藝恩近日就分享了一套很適合冬天的「密集補水保濕法」，簡單4個步驟就能深層補水，不用花大錢做SPA、買貴婦乳霜就能養出柔嫩水光肌。

Step 1：清潔＋精華油打底

用卸妝膏或洗面乳做好卸妝清潔後，先蒸臉或用熱毛巾熱敷3分鐘，幫助毛孔張開。在掌心取兩滴保養精華油，用雙手搓熱後，輕輕按壓全臉到吸收。

李醫師指出，洗臉後直接用精華油，能調節肌膚水油平衡，且在保濕前先用精華油打底，還能幫助提高後續產品的吸收。

Step 2：Mummy濕敷



取多一點保濕乳霜，避開眼周，用面膜刷均勻厚塗到全臉，再用冷藏生理食鹽水浸濕化妝棉，覆蓋在乳霜上濕敷15分鐘。

這套「Mummy濕敷法」是韓國皮膚科常用的肌膚護理方法，這樣可以防止水分蒸發，並提高面霜的滲透力和保濕力，達到鎮定皮膚、提升效果的作用。

Step 3：敷軟膜



用溫水稍微沖洗，清潔臉上剩餘沒吸收的乳霜，再用紙巾或毛巾壓乾臉上多餘水分，全臉塗抹精華打底，再敷上調好的軟膜敷15分鐘。軟膜有良好的封閉性，能幫助精華和面霜的營養成分有效吸收。

Step 4：乳霜鎖水



撕下軟膜後，把軟膜殘留物清潔乾淨，再取比平時用量多一點的乳霜，厚塗全臉收尾，形成鎖水保濕膜，幫助留住水份和營養。

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