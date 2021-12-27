老是睡不好？營養師曝4種幫助睡眠的食物　「這種」果汁竟有效

▲睡眠不僅對身體健康很重要，還會影響到肌膚保養和體態維持。（圖／翻攝IG@moeka_nozaki）

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睡眠的好壞對於整個人的健康至關重要，充足且良好的睡眠不僅讓人精神飽滿，還能加速身體恢復、記憶力變好，對於肌膚保養、抗老、甚至避免發胖都很重要。但現在有不少人都有難以入睡、睡不好、睡眠不足等睡眠問題，註冊營養師Tarah Venn建議可以試試以下4種能幫助睡眠的食物，或許能幫助你一覺好眠。

1.洋甘菊茶或西番蓮茶



可能有些人有聽說過睡前喝點洋甘菊茶能幫助睡眠，Tarah對此表示肯定，因為洋甘菊裡含有許多芹菜素，可以促進大腦中幫助睡眠調節的受體工作。她也建議，如果不喜歡洋甘菊的味道，那可以試試西番蓮茶（passionflower tea），研究證實西番蓮茶可幫助減少焦慮，也富含芹菜素。而芹菜素不僅能幫助睡眠，同時也有鎮靜的作用。

2.杏仁



杏仁是很好的退黑激素和礦物質鎂的來源，鎂能幫助降低會影響睡眠的壓力荷爾蒙「皮質醇」，是有助於改善睡眠質量的礦物質。Tarah建議，可在睡前2小時吃一把杏仁或是在晚餐後來點杏仁甜點，都有幫助。

3.火雞



火雞含有色胺酸，可增加調節睡眠的荷爾蒙退黑激素分泌，再和蛋白質結合就可幫助睡眠。Tarah更舉感恩節吃完火雞後會覺得特別想睡覺為例，因為火雞就是一個能幫助睡眠更好的有效「配方」。

4.酸櫻桃汁



酸櫻桃（tart cherry）本身含有豐富退黑激素，且還富含很多色胺酸和花青素，這兩種物質都能幫助身體產生退黑激素和增強其效果。如果不是自己打汁，而是買市面上的酸櫻桃濃縮果汁來喝的話，要記得選擇不加糖的，睡前喝個兩大匙就可以了，如果覺得很酸的話，可以用一杯水混酸櫻桃汁再喝。



最後，營養師也提醒，如果想要讓這些助眠食物發揮作用，盡量在睡前2～3小時就要攝取。因為你需要給身體一些時間去消化這些食物，如果直到睡前才吃的話，可能會引起一些消化問題，反而會影響睡眠。

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