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「離婚率最低」星座Top 3公開！巨蟹最愛家、第一名忠心耿耿

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記者王則絲／綜合報導

現在的時代與以前不同，不論是男人、女人，「離婚」並不會被看待為是違反善良風俗的事，而是當兩人發現不適合彼此時，最佳的解決方法以及關係發展，但是又有誰不想要擁有能夠與伴侶一起白頭偕老的婚姻呢？今天就一起來看看十二星座中，「離婚率最低」的星座TOP3有哪些吧！

▲星座。（圖／IG）

TOP3巨蟹座

巨蟹座「愛家」是眾所皆知，不只本來就很重視另一半，當兩人關係昇華成家人，巨蟹會變得更戀家，他們願意花非常多時間與家人相處、用心維繫與伴侶、與孩子們的感情，只要認定了，就會產生強烈的責任心，除非對方真心想要離開，否則巨蟹很難會有想離婚的念頭。

▲星座。（圖／IG）

TOP2天蠍座

天蠍座則是以「愛恨分明」出名，在感情中他所說的愛比你想像的更深刻，天蠍座的愛就是指到天荒地老，一輩子都不可能輕易離開，但當然還是有個前提，就是他絕無法接受遭到背叛，天蠍沒辦法允許感情中出現一點雜質。

▲星座。（圖／IG）

TOP1金牛座

金牛座的性格本就踏實、保守，面對感情他們一向是抱持著認真的態度在交往，他們有一顆忠心耿耿的心，可以為了家任勞任怨，在不踩到底線的情況下，他能包容另一半，吵架時願意主動求和、也會選擇原諒，不喜歡感情產生裂縫，且面對誘惑金牛可以保持堅定的態度不受影響，婚後的金牛座，就是希望這個家可以越來越好。

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關鍵字：

星座, 離婚率最低, 離婚率, 男女, 感情

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