fb ig video ETtoday search mobile

李敏鎬「襯衫不穿好」性感照連發！貴族顏值粉絲直呼：心動億萬次

>

▲李敏鎬Season’s Greetings。（圖／翻攝自MYM）

▲李敏鎬2022年Season’s Greetings畫報釋出。（圖／翻攝自MYM Entertainment，以下同）

記者王則絲／台北報導

韓星李敏鎬經紀公司於近日釋出2022年Season’s Greetings畫報，一口氣放送超過二十張帥照，讓將近一年沒有李敏鎬新作品可以看的粉絲們，終於可以解解渴了。2022年Season’s Greetings中，可以看到李敏鎬不只有演繹帥氣西裝、街頭運動風，還有「襯衫不穿好」的性感造型！讓粉絲愛心連發狂讚：「心動億萬次。」

▲李敏鎬Season’s Greetings。（圖／翻攝自MYM）

▲李敏鎬Season’s Greetings。（圖／翻攝自MYM）

李敏鎬於先前前往加拿大拍攝美劇《柏青哥Pachinko》，該新劇將於2022年在Apple TV+上線，雖然2021年沒有長劇作品，但是他依然有現身出席影視界各大場合，並沒有完全消失，只不過依然難抵粉絲們的想念之心。

近日透過經紀公司MYM Entertainment釋出2022年的Season’s Greetings畫報，李敏鎬一連換了多套不同風格的造型，可見是非常用心的準備，畫報中李敏鎬搬出他招牌的「貴族神顏」，穿上墊肩西裝彷彿就像回到《永遠的君主》一樣充滿貴族氣息；此外他也換上私下最愛的休閒街頭、運動風造型，或以球鞋混搭正裝呈現。

▲李敏鎬Season’s Greetings。（圖／翻攝自MYM）

▲李敏鎬Season’s Greetings。（圖／翻攝自MYM）

除了有不少特寫鏡頭，可以讓粉絲們好好欣賞李敏鎬的雕像顏值，其中一組照片裡，李敏鎬更是出現了「襯衫不穿好」的性感造型，他穿上白襯衫、打開上方兩顆扣子，不經意的露出胸膛，並做出撩人嫵媚的神情擺拍，令粉絲們瘋狂愛心連發：「心動億萬次」、「把全世界的讚美都用上，也不足形容李敏鎬的好看！」、「手機桌布換不完了」、「神仙下凡。」

▲李敏鎬Season’s Greetings。（圖／翻攝自MYM）

▲李敏鎬Season’s Greetings。（圖／翻攝自MYM）

▲李敏鎬Season’s Greetings。（圖／翻攝自MYM）

►迪麗熱巴秀「美背蝴蝶骨」造型超銷魂！網卻指出「一敗筆」：拜託換團隊

►Jennie辣曬螞蟻腰曝光好消息！　玄機藏在臉上墨鏡、背後花束裡

關鍵字：

李敏鎬, 2022, Season’s Greetings, 桌布

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「你得罪不起」的星座女TOP3　牡羊座上榜！外表溫柔內心精明腹黑

「你得罪不起」的星座女TOP3　牡羊座上榜！外表溫柔內心精明腹黑

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌

活得最累的星座是他們！TOP 1不容忍別人超越自己，所以生活一直很忙碌

唐嫣粉色西裝撞「純元皇后」氣場艷壓　網見一差異：御姐直接變阿姨 練出「纖長美腿」必改6大習慣！在家穿拖鞋、放鬆趴睡居然都上榜 穿「羽絨外套」腫成米其林寶寶？學會6技巧就能時髦不顯胖 來不來電，鼻子說了算　「氣味」才是男女之間的第一印象 冷到皮皮挫！營養師曝5種「抗寒食材」　加碼4款暖身拿鐵食譜 超好用萬用鍋7779元→2970元　一鍵按下煮飯、燉肉通通搞定 南韓美女醫師教「密集補水保濕法」　簡單4步驟養出柔嫩光澤肌

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面