李敏鎬「襯衫不穿好」性感照連發！貴族顏值粉絲直呼：心動億萬次

▲李敏鎬2022年Season’s Greetings畫報釋出。（圖／翻攝自MYM Entertainment，以下同）



記者王則絲／台北報導

韓星李敏鎬經紀公司於近日釋出2022年Season’s Greetings畫報，一口氣放送超過二十張帥照，讓將近一年沒有李敏鎬新作品可以看的粉絲們，終於可以解解渴了。2022年Season’s Greetings中，可以看到李敏鎬不只有演繹帥氣西裝、街頭運動風，還有「襯衫不穿好」的性感造型！讓粉絲愛心連發狂讚：「心動億萬次。」

李敏鎬於先前前往加拿大拍攝美劇《柏青哥Pachinko》，該新劇將於2022年在Apple TV+上線，雖然2021年沒有長劇作品，但是他依然有現身出席影視界各大場合，並沒有完全消失，只不過依然難抵粉絲們的想念之心。

近日透過經紀公司MYM Entertainment釋出2022年的Season’s Greetings畫報，李敏鎬一連換了多套不同風格的造型，可見是非常用心的準備，畫報中李敏鎬搬出他招牌的「貴族神顏」，穿上墊肩西裝彷彿就像回到《永遠的君主》一樣充滿貴族氣息；此外他也換上私下最愛的休閒街頭、運動風造型，或以球鞋混搭正裝呈現。

除了有不少特寫鏡頭，可以讓粉絲們好好欣賞李敏鎬的雕像顏值，其中一組照片裡，李敏鎬更是出現了「襯衫不穿好」的性感造型，他穿上白襯衫、打開上方兩顆扣子，不經意的露出胸膛，並做出撩人嫵媚的神情擺拍，令粉絲們瘋狂愛心連發：「心動億萬次」、「把全世界的讚美都用上，也不足形容李敏鎬的好看！」、「手機桌布換不完了」、「神仙下凡。」

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