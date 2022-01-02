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《單身即地獄》女成員IG全公開！超強學霸、辣版Jennie讓男生好難選

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編輯／Beverly

號稱韓版《慾罷不能》的戀愛實境節目《單身即地獄》，以創意賽制加上辣眼的俊男美女組合，登上Netflix熱播排行，其中成員還因撞臉李鐘碩和BLACKPINK Jennie成為網路熱議話題。10位成員必須共同住在無人島上，體驗原始的戀愛生活，並想辦法與心儀對象配對成功，才能成功逃離「地獄島」前往「天堂島」。之前介紹了6位男成員，今天就來一探《單身即地獄》4位身材火辣的女性成員的IG帳號及個人資訊吧！

宋智雅 @dear.zia

今年25歲的宋智雅，擁有一張激似Jennie的厭世臉蛋，一出場便搶走眾人目光，高冷難以親近的外表下，藏著俏皮可愛的一面，個性直接、不拐彎抹角，因此也不喜歡欲擒故縱的戀愛方式；此外，宋智雅認為比起外表，對方的個性及能力更重要。舞蹈系畢業的她，平時喜歡以皮拉提斯養成凹凸有致的身體曲線，職業為穿搭美妝youtuber，是時尚界公認的新寵兒。

安藝媛 @yeah.w__

安藝媛以一身美豔動人的紅色洋裝出場，淘氣傻甜的個性加上陽光女孩的魅力氣質，非常討人喜歡。現年27歲的她，職業為健身教練及皮拉提斯老師，因此擁有令人稱羨的傲人好身材，平日最喜歡到海邊曬日光浴、跑步，還曾榮登Pacific League比基尼賽的冠軍。

申芝燕 @jiiiyeonie_

皮膚白皙的兔系少女申芝燕，是男性首選的典型女友，雖然與其他美艷性感的成員相比，外形並不是特別出眾，但文弱可愛的外表，完全能激起所有男性的保護欲。25歲的她，職業還是個學生，就讀多倫多大學生科系並主修腦神經相關科系，是個超強學霸！

姜素妍 @kangsoyeon__

姜素妍一出場就以高挑身材、健康小麥肌的健康美人形象，吸引到喜歡火辣性感女人的吳振澤。自然不做作的她，於首集介紹中表示，自己擅長並精通多項運動，34歲的她職業為拳擊館代表，個性隨和、充滿自信，並在節目中展現大姐姐樂於照顧人的一面。

►《單身即地獄》6位男成員IG一次看！超狂腹肌炸出網喊：拜託少穿一點

關鍵字：

Netflix, 單身即地獄, Jennie, 成員

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