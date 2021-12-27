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《單身即地獄》宋智雅皮革紅裙洩S曲線！網封「跩甜女王」無人超越

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▲宋智雅 。（圖／翻攝自IG）

▲戀愛實境節目《單身即地獄》成員宋智雅受到矚目。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

Netflix韓國戀愛實境節目《單身即地獄》開播後，成員宋智雅被形容為「翻版Jennie」、「跩甜女」，IG追蹤人數來到近80 萬。日前她搶先釋出聖誕節穿搭，以一身紅色低胸皮革裙裝大曬性感身材，造型吸睛絲毫不輸給女明星，讓網友驚呼：「好跩好愛」。

▲宋智雅 。（圖／翻攝自IG）

▲宋智雅 。（圖／翻攝自IG）

▲宋智雅聖誕節造型是SAINT LAURENT 紅色皮革裙裝 。（圖／翻攝自IG）

《單身即地獄》嘉賓宋智雅爆紅，她在節目以外的私服打扮也格外受到矚目，聖誕節前夕宋智雅釋出美照，身穿SAINT LAURENT 紅色皮革裙裝，造型十分應景。裙裝的幹練輪廓感與性感剪裁相當符合宋智雅風格，在她演繹下比女明星還浮誇，運用深V與收腰元素彰顯好身材，前凸後翹曲線分明，再加上高開衩秀出細長美腿，隨即吸引超過10萬粉絲按讚。

▲宋智雅 。（圖／翻攝自IG）

▲宋智雅身穿韓國設計師品牌PAIN OR PLEASURE露肩上衣 。（圖／翻攝自IG）

宋智雅一向走甜辣路線，很懂得透過穿衣彰顯自己的身材優勢。就連拍攝半身照也很講究，像是身穿韓國設計師品牌PAIN OR PLEASURE露肩上衣，巧妙貫穿綁帶細節，突出鎖骨與直角肩線條，哪怕在鏡頭下也能展現跩甜氣息。

關鍵字：

單身即地獄, Netflix, 南韓, 戀愛, 宋智雅

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