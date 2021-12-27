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《沙丘》甜茶首跨足設計推出「潮帽T」　背後暖心用意獲網盛讚

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記者王則絲／外電報導

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）今年以科幻電影《沙丘》再度登上人氣巔峰，而紅毯造型一向表現亮眼的他，於近日宣布首度跨足設計，與設計師好友Haider Ackermann一同推出聯名單品，帶來一件藍色潑墨設計的「潮帽T」，不只是擁有街頭風帥氣的造型，這件帽T背後還蘊含了暖心用意，獲得網友們的盛讚。

▲甜茶X Haider Ackermann聯名帽T。（圖／翻攝自IG）

▲（右）提摩西夏勒梅與設計師好友Haider Ackermann（左）合作推出公益帽T。（圖／翻攝自IG@tchalamet）

提摩西夏勒梅以電影《以你的名字呼喚我》一炮而紅，後來也有《小婦人》改編電影《她們》、傳記電影《國王》⋯⋯等優秀作品，讓他成為新一代最炙手可熱的男星。而在出席各大紅毯活動上，提摩西夏勒梅總是能憑藉著獨特的陰柔美男顏值，以及氣質非凡的氣場，成功駕馭不同於紅毯常見的裝扮，其中來自Haider Ackermann的服裝就佔多數，提摩西夏勒梅曾穿著Haider Ackermann數次驚豔紅毯。

▲甜茶X Haider Ackermann聯名帽T。（圖／翻攝自IG）

▲甜茶X Haider Ackermann聯名帽T。（圖／翻攝自IG）

▲提摩西夏勒梅多次在紅毯、活動上穿著Haider Ackermann服裝。（圖／達志影像、翻攝自IG@h.a）

提摩西夏勒梅與設計師Haider Ackermann私下交情甚好，因此才促成了此次的聯名企劃，雙方合作推出的這款「潮帽T」，為提摩西夏樂梅首度跨界操刀設計，很有他私下十分熱愛的街頭風格。

而這件藍色潑墨帽T上頭，還印著一雙女性的雙眼，以及Silent Soldier、Afghanistan Libre、HA+TC A Common Thread等詞語字母，原來這次合作正是為了幫助非營利組織Afghanistan Libre籌款，將會把販售帽T收益全數捐給該組織，以增進阿富汗婦幼的權益，並讓更多人去關注到「阿富汗婦幼議題」，暖心舉動獲得廣大支持與盛讚。

▲甜茶X Haider Ackermann聯名帽T。（圖／翻攝自IG）

▲甜茶X Haider Ackermann聯名帽T。（圖／翻攝自IG）

▲帽T每件售價175歐元（約NT＄5,500），於HATC2021販售。（圖／翻攝自IG、官網）

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關鍵字：

甜茶, 提摩西夏勒梅, Timothée Chalamet, Haider Ackermann, 聯名, 帽T, 沙丘

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