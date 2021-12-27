手腳冰冷　醫師教保暖3部位超有效　還能避免皺紋增加

▲許多手腳冰冷的人都很困擾，溫暖3處來解決這種狀況。（圖／unsplash，以下同）

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從上週耶誕節開始連續近10度的低溫，再加上連續數日的降雨，溼冷的天氣寒意直達身體裡，如果在天冷時手腳都會出現冰冷症狀，日本醫師表示，最好加強身體3處的保暖，不但可以有效禦寒，還能加速血液流動，預防皺紋斑點的產生。

許多人都對冬天手腳冰冷的症狀覺得不在意，這樣的情況代表血液無法達到末梢，身體循環不夠，就有可能加速老化，日本石原診所副院長石原新菜表示，天氣冷的時候若不禦寒，不但容易感冒，血液流動變慢還有可能會讓皺紋斑點增加。

因為血液肩負著運送全身氧氣與養分，此外還有排除廢物的任務，如果身體的血液循環不良，會增加髮膚指甲老化，甚至有可能引起腰痛、肩膀酸痛以及肥胖等問題。針對濕冷天氣，建議對身上3處部位進行保暖，會馬上覺得溫暖之外，也有助於血液循環的進行。

其3處分別是有重要與粗大血管流動，皮膚卻較薄的部位，如果未善加保暖血管收縮，血液自然會像堵車一樣停滯不前，無法順暢流動，其3個部位分別為脖子、手腕與腳踝，也是熱能最容易散溢的地方，建議採用圍巾、手套跟襪子等保暖措施，重點部位照顧好之後，就能馬上感受暖意，也能避免其他地方過度保暖造成流汗，反而更容易著涼。

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